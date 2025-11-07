Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters αποκαλύπτει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την πώληση όπλων στην BOPE, τη διαβόητη αστυνομική μονάδα της Βραζιλίας που κατηγορείται για παράνομες δολοφονίες πολιτών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση όπλων ελεύθερου σκοπευτή σε μια φονική αστυνομική μονάδα στη Βραζιλία πέρυσι, παρακάμπτοντας τις ανησυχίες του πρέσβη των ΗΠΑ και άλλων διπλωματών ότι τα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις, σύμφωνα με τρεις νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Η αστυνομική μονάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο που αγόρασε τα όπλα, γνωστή ως BOPE, έπαιξε κεντρικό ρόλο σε μια επιδρομή την περασμένη εβδομάδα. Ο απολογισμός ήταν 121 νεκροί, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί. Υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών, καταδίκασαν την φονική αυτή επιδρομή και ισχυρίστηκαν ότι ορισμένες από τις δολοφονίες μπορεί να ήταν παράνομες.

Η BOPE αγόρασε 20 τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή που κατασκευάστηκαν από την Daniel Defense LLC με έδρα την Τζόρτζια σε μια απροειδοποίητη συμφωνία τον Μάιο του 2023, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της αστυνομίας του Ρίο που επικαλείται το Reuters. Η Βραζιλία παρέλαβε τα όπλα το 2024, εν μέσω συζήτησης εντός του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την καταλληλότητα της πώλησης, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της αστυνομίας του Ρίο και του Αμερικανικού ΥΠΕΞ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, οι εξαγωγές όπλων συνήθως πρέπει να εγκρίνονται από την κυβέρνηση. Ενώ το υπουργείο Εμπορίου συχνά εκδίδει την τελική άδεια, το υπουργείο Εξωτερικών είναι αυτό που παίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία.

BOPE: Η διαβόητη μονάδα της βραζιλιάνικης αστυνομίας

Η Ελίζαμπεθ Μπάγκλεϊ, τότε πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Βραζιλία, είχε φέρει αντίρρηση για τη συμφωνία, όπως και ορισμένοι διπλωμάτες που εργάζονται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβολής του νόμου, σύμφωνα με υπόμνημα του ΥΠΕΞ τον Ιανουάριο του 2024. Το υπόμνημα αυτό, σύμφωνα με το Reuters, περιγράφει την BOPE ως «ομάδα ανάμεσα στις πιο διαβόητες αστυνομικές μονάδες στη Βραζιλία όσον αφορά στις δολοφονίες πολιτών».

Η αστυνομία του Ρίο - εκ των οποίων η BOPE είναι η πιο διαβόητη μονάδα - ήταν υπεύθυνη για 703 δολοφονίες πέρυσι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Φόρουμ Δημόσιας Ασφάλειας της Βραζιλίας. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν τα αμερικανικής κατασκευής όπλα ελεύθερου σκοπευτή χρησιμοποιήθηκαν από την BOPE στην επιδρομή της περασμένης εβδομάδας.

Η BOPE αγόρασε επίσης συνοδευτικούς σιγαστήρες για τα τουφέκια, οι οποίοι κατασκευάστηκαν από την Griffin Armament με έδρα το Ουισκόνσιν, αλλά η αποστολή σιγαστήρων αρχικά μπλοκαρίστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφα και πηγές του Reuters. Ωστόσο το πρακτορείο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει εάν οι σιγαστήρες τελικά στάλθηκαν αργότερα, αν και το υπουργείο Εξωτερικών άφησε να εννοηθεί ότι δεν στάλθηκαν.

«Οι καταστροφικές εξωτερικές πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης βοήθησαν και υποκίνησαν τις πιο βίαιες συμμορίες του ημισφαιρίου μας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο Reuters. «Πέρυσι, το υπουργείο Εξωτερικών του Μπάιντεν αρνήθηκε την παροχή κρίσιμου αμυντικού εξοπλισμού σε αξιόπιστους εταίρους ασφαλείας στη Βραζιλία, ζητώντας τους να προστατεύσουν τον πρόεδρο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ρίο το 2024. Προς το συμφέρον ενός ασφαλέστερου ημισφαιρίου, παραμένουμε πιστοόι στη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας έχουν ό,τι χρειάζονται για να καταπολεμήσουν τους άγριους εγκληματίες».

Ο Τραμπ και οι φίλοι του

Η αγορά ύψους περίπου 150.000 δολαρίων δεν ήταν η πρώτη του είδους της από την BOPE. Η μονάδα είχε εισαγάγει με επιτυχία τουλάχιστον 800 όπλα αμερικανικής κατασκευής στο παρελθόν, σύμφωνα με έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, μια σειρά από δολοφονικές επιδρομές που αφορούσαν στη μονάδα τα τελευταία χρόνια, άλλαξαν τον τρόπο σκέψης ορισμένων διπλωματών, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Μεταξύ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της συναλλαγής ήταν ο Ρικάρντο Πίτα, τότε ο κορυφαίος πολιτικός υπάλληλος της Λατινικής Αμερικής στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Reuters.

Ο Πίτα είναι πλέον ανώτερος σύμβουλος για τις Υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου στο yπουργείο Εξωτερικών. Υπό αυτή την ιδιότητα, ο γεννημένος στη Βενεζουέλα, Rik;arnto Πίτα συναντήθηκε τον Μάιο με τον πλέον φυλακισμένο πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, στενό σύμμαχο του Τραμπ που έχει υποστηρίξει ένθερμα το έργο του BOPE.

Με πληροφορίες του Reuters