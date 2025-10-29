Συγκλονίζουν οι εικόνες από τα παρατεταγμένα πτώματα σε δρόμο σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Βραζιλίας.

Η πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη. Οι κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο συγκεντρώθηκαν σε έναν δρόμο, όπου ήταν παρατεταγμένα δεκάδες πτώματα που περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις εικόνες να συγκλονίζουν.

Ο απολογισμός από το γραφείο του δημόσιου συνηγόρου του Ρίο ήταν υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των νεκρών που ανακοινώθηκε την Τρίτη.Οι κρατικές αρχές είχαν αναφέρει τουλάχιστον 64 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών. Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο μια μεγάλη συμμορία ναρκωτικών, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε ότι ο αρχικός απολογισμός είχε καταμετρήσει μόνο τα πτώματα που είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία στο δημόσιο νεκροτομείο. Οι κάτοικοι της Πένια, οι οποίοι έψαχναν για χαμένους συγγενείς τους, είχαν περισυλλέξει πολλά από τα πτώματα από μια δασώδη περιοχή πίσω από τη γειτονιά τους, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.

«Θέλω απλώς να πάρω τον γιο μου από εδώ και να τον θάψω», είπε η Τάουα Μπρίτο, μητέρα ενός από τους νεκρούς, περιτριγυρισμένη από πενθούντες και θεατές που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τα πτώματα. Άλλα ήταν καλυμμένα με σεντόνια και άλλα με σακούλες.

Ο Κάστρο δήλωσε ότι ήταν βέβαιος ότι οι νεκροί από την επιχείρηση ήταν εγκληματίες, καθώς μεγάλο μέρος των πυροβολισμών έγινε σε δασώδη περιοχή. «Δεν νομίζω ότι κάποιος θα περπατούσε στο δάσος την ημέρα της επιδρομής», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Τα μόνα πραγματικά θύματα ήταν οι αστυνομικοί», είπε.

Η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη που είχε ποτέ ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho, η οποία ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές φαβέλες.

Αρκετές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών επέκριναν τη στρατιωτικού τύπου επιδρομή. Το γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, από την πλευρά του, δήλωσε ότι αυτό ενισχύει μια τάση ακραίων θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιδρομών στις περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας.

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

