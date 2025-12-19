Η επίθεση στο πανεπιστήμιο Brown επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της οπλοφορίας, κατοχυρωμένης στο Σύνταγμα των ΗΠΑ, στην οποία παραμένουν προσηλωμένοι πολλοί Αμερικανοί.

O άδρας, ο οποίος θεωρείτο ύποπτος για την επίθεση με τη χρήση πυροβόλου όπλου η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο φοιτητές εν μέσω εξετάσεων στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Brown εντοπίστηκε νεκρός, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της αστυνομία της Πρόβιντενς.

Ο ύποπτος, πορτογάλος υπήκοος 48 ετών, «αυτοκτόνησε απόψε», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πρόβιντενς, Όσκαρ Πέρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πέντε ημέρες μετά το mass shooting (σ.σ. επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών διωκτικών αρχών).

Η επίθεση στην πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ συνδέεται κι επίσημα πλέον από τις αρχές με τον θάνατο από σφαίρα καθηγητή του διάσημου MIT (ινστιτούτου τεχνολογίας της Μασαχουσέτης), στην περιφέρεια της Βοστόνης.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους ότι το ίδιο πρόσωπο πυροβόλησε τον καθηγητή, πορτογαλικής καταγωγής.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο μέσα σε κτίριο του Brown όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εξετάσεις. Δυο φοιτητές - η Έλλα Κουκ και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ - σκοτώθηκαν και άλλοι εννιά τραυματίστηκαν.

Υπενθυμίζεται πως ο καθηγητής στο MIT από το 2016 - όπου δίδασκε επιστήμες, πυρηνική μηχανική και φυσική - Νούνο Λουρέιρο, βρέθηκε τραυματισμένος από σφαίρα μέσα στο σπίτι του στην Μπρούκλαϊν, στη Μασαχουσέτη, κάπου 80 χιλιόμετρα από την Πρόβιντενς.

Αρχικά, η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) εκτιμούσε πως δεν υπήρχε «καμιά σχέση» ανάμεσα στις δυο υποθέσεις, ενώ την Κυριακή συνελήφθη άνδρας, ο οποίος κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, ελλείψει ενοχοποιητικών στοιχείων.

Έκτοτε η έρευνα δεν έμοιαζε να προχωρά, με τις αρχές να πολλαπλασιάζουν τις εκκλήσεις προς πολίτες να επικοινωνήσουν μαζί τους για να αναγνωριστούν δυο άνδρες που καταγράφτηκαν από κάμερες στους δρόμους της Πρόβιντενς.

Ο πρώτος, κοντόχονδρος άνδρας με σκούρα ρούχα, μάσκα και καπέλο, θεωρήθηκε ο βασικός ύποπτος. Ο δεύτερος θεωρήθηκε πως πιθανόν είχε επαφή μαζί του.

Η στασιμότητα της έρευνας συνοδεύτηκε από ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας του πανεπιστημίου, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, ή ακόμη την ενδεχόμενη εμπλοκή φοιτητή του Brown, το όνομα του οποίου κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές υποσχέθηκαν αμοιβή 50.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του δράστη, που χαρακτήριζαν «οπλισμένο και επικίνδυνο».