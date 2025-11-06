Αναφορές για επιθέσεις σε πολλά σημεία στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε «κύμα» επιθέσεων στον Λίβανο, με πλήγματα σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με πληροφορίες.

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι άρχισαν να βομβαρδίζουν στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Λίγα λεπτά πριν από αυτό οι IDF είχαν καλέσει κατοίκους τριών χωριών να φύγουν από τα σπίτια τους, επειδή θα ακολουθούσαν βομβαρδισμοί στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ.

«Οι IDF ξεκίνησαν κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», ανέφερε ανάρτηση των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων στο Χ.

Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε πληροφορίες για επιθέσεις σε αρκετές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Πλήγματα αναφέρθηκαν στις πόλεις Τύρος και Ταϊμπέχ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος εθεάθη να πετά σε χαμηλό υψόμετρο στα νότια προάστια της Βηρυτού.