Η Χαμάς αναμένεται να παραδώσει το βράδυ μία ακόμα σορό ομήρου.

Η Χαμάς θα επιστρέψει μία ακόμα σορό Ισραηλινού ομήρου από τη Λωρίδα της Γάζας, τηρώντας τους όρους του σχεδίου Τραμπ για την εκεχειρία με το Ισραήλ.

Η νέα αυτή παράδοση θα γίνει σε λίγες ώρες ενώ συνολικά απομένουν να γυρίσουν επτά.

Σύμφωνα με το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών, την κύρια ομάδα που εκπροσωπεί συγγενείς των ομήρων, τα ονόματα των υπόλοιπων επτά νεκρών ομήρων είναι: Lior Rudaeff, Meny Godard, Joshua Luito Mollel, Ran Gvili, Dror Or, Sudthisak Rinthalak και Hadar Goldin.

Πέντε από τους ομήρους είναι Ισραηλινοί, ενώ δύο αλλοδαποί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Mollel ήταν ένας 21χρονος φοιτητής από την Τανζανία που εργαζόταν σε μια γαλακτοκομική φάρμα στο Κιμπούτς Νάχαλ Οζ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ο Sudthisak ένας 43χρονος αγρότης που σκοτώθηκε την ίδια μέρα κοντά στο Κιμπούτς Μπεερί , πριν η σορός του μεταφερθεί στη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τέσσερις από τους νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους σκοτώθηκαν επίσης στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ενώ ο πέμπτος, ο Goldin, ήταν εν ενεργεία Ισραηλινός στρατιώτης του οποίου η σορός κρατείται στη Γάζα από τότε που σκοτώθηκε σε μάχη το 2014, σύμφωνα με ισραηλινές αναφορές.

Με πληροφορίες του Al Jazeera