Ο λόγος που ανακαλείται το φορητό μπλέντερ, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Ανακαλείται από τις ευρωπαϊκές αγορές γνωστό φορητό μπλέντερ που πωλείται μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ειδοποίηση ανάκλησης που σήμανε η Αυστρία στο Eυρωπαικό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το φορητό επαναφορτιζόμενο μπλέντερ με ενσωματωμένη μπαταρία BlendJet2 κινεζικής προέλευσης ενέχει κίνδυνο τραυματισμού (κόψιμο). Πρόκειται για μια δημοφιλή συσκευή που χρησιμοποιείται για smoothies.

Ο κίνδυνος που οδήγησε στην ανάκληση του μπλέντερ

Η απόσταση μεταξύ του άκρου του δοχείου υγρών και της λεπίδας είναι πολύ μικρή. Ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει το χέρι του στο δοχείο και να φτάσει τη λεπίδα ενώ η συσκευή λειτουργεί. Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν κοψίματα στα δάχτυλα ή στο χέρι. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα (Machinery Directive) ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60335-2-14.

Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Προϊόν: Φορητό μπλέντερ

Όνομα: BlendJet 2

Μάρκα: BlendJet

Τύπος / αριθμός μοντέλου: BlendJet2

Γραμμωτοί κώδικες (barcodes):

0810053642504, 0810053640005, 0810053640012, 0810053640029, 0810053640074, 0810053640470, 0810053640562