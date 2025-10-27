Τι εντόπισαν οι Αρχές και αποφάσισαν να ανακαλέσουν επίμαχες παρτίδες σταφυλιών.

Οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν για την ανάκληση παρτίδας ροζ σταφυλιών ιταλικής προέλευσης μετά από εντοπισμό υπολειμμάτων απαγορευμένων ή υπερβολικών φυτοφαρμάκων σε έλεγχο της ίδιας της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανάλυση, η παρτίδα περιείχε:

Chlorpyrifos – 0,088 mg/kg, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο των 0,01 mg/kg Acetamiprid – επίσης ανιχνεύσιμα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Λόγω του σοβαρού αυτού κινδύνου, τα προϊόντα ανακλήθηκαν από τα καταστήματα και από τους καταναλωτές. Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας μέχρι στιγμής. Η ανάκληση αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας, και οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα ροζ σταφύλια καλούνται να μην τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, αν είναι δυνατόν.

Μάλιστα οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν και το ευρωπαϊκό σύστημα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) με την χώρα μας προς ώρας να μην συγκαταλέγεται στις χώρες που διακινούνται τα επίμαχα σταφύλια.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε φυτοφάρμακα από φρούτα και λαχανικά

Υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτά τις χημικές ουσίες των εντομοκτόνων. Διατροφολόγοι και χημικοί ερευνητές προτείνουν να τα πλένουμε σε ένα διάλυμα νερού και ξυδιού. Συνιστούν το μούλιασμα των φρούτων και λαχανικών σε αυτό το διάλυμα με αναλογία 10% ξύδι και 90% νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φρούτα και λαχανικά με πορώδη επιφάνεια όπως τα σταφύλια, τα μούρα, οι φράουλες κτλ. διότι μπορεί να απορροφήσουν πολύ ξύδι και να χαλάσουν. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ξύδι, χυμό λεμονιού. Αυτή η μέθοδος απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων εντομοκτόνων που εμφανίζονται συνήθως στην επιφάνεια.

Αν και υπάρχουν ορισμένα γεωργικά φάρμακα που απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα φάρμακα δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και επομένως είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη μόλυνση, εξουδετερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό μικροβίων και βακτηρίων.