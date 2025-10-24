Πληροφορίες ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν θα συναντήσει τον Στιβ Γουίτκοφ.

Στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στις ΗΠΑ για «επίσημες» συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, εν μέσω νέων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετά τις κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία.

Πρόκειται για τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, που είναι επικεφαλής του επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας και ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αναμένεται να συναντήσει Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, προκειμένου «να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τις σχέσεις ΗΠΑ- Ρωσίας», σύμφωνα με πηγές του CNN.

Πληροφορίες για συνάντηση Ντμιτρίεφ - Γουίτκοφ

Ο Ντμιτρίεφ αναμένεται να συναντήσει τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Μαϊάμι αύριο, Σάββατο, αναφέρουν πληροφορίες του Axios.

Οι Ρώσοι θέλουν να ξαναρχίσουν οι προετοιμασίες για μια δεύτερη συνάντηση Τραμπ- Πούτιν, αναφέρει το ίδιο Μέσο, που σημειώνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο Ντμιτρίεφ θα συναντήσει άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους πέρα από τον Γουίτκοφ.

Οι κυρώσεις και η αντίδραση Πούτιν

Η επίσκεψη του υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου έρχεται αφού ο Τραμπ «ακύρωσε» τα σχέδια για συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, επειδή δεν υπάρχει πρόοδος προς μία κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, αλλά και στον απόηχο των αμερικανικών κυρώσεων στους δύο μεγαλύτερους πετρελαϊκούς ομίλους της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες και μετά δεν οδηγούν πουθενά. Απλώς δεν οδηγούν πουθενά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Για την απόφασή του να ακυρώσει τη συνάντηση στη Βουδαπέστη, δήλωσε: «Απλώς δεν μου φαινόταν σωστό. Δεν ένιωθα ότι θα φτάναμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Οπότε την ακύρωσα». Όσο για τις κυρώσεις, σχολίασε: «Απλώς ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή».

Ο Πούτιν αντέδρασε λέγοντας ότι οι κυρώσεις είναι μια «μη φιλική πράξη» που θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, κάνοντας λόγο για απόπειρα άσκησης πίεσης στη Μόσχα. «Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει κάτι υπό πίεση», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος χθες, Πέμπτη και προειδοποίησε ότι οι κυρώσεις θα έχουν αντίκτυπο στις τιμές πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Ρωσία «αισθάνεται σίγουρη και σταθερή», υπογράμμισε ο Πούτιν και πρόσθεσε πως «ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο». Όσο για την ακύρωση της συνάντησης στη Βουδαπέστη, σχολίασε ότι πιθανότατα ο Τραμπ ήθελε να πει πως η σύνοδος αναβλήθηκε.

Ποιος είναι ο Κίριλ Ντμιτρίεφ

Ο Ντμιτρίεφ, υπέρμαχος μιας στενότερης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, πρόσφατα πρότεινε την κατασκευή σιδηροδρομικού τούνελ, κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό, που θα συνδέει τις δύο χώρες. Γεννήθηκε στην Ουκρανία, επί Σοβιετικής Ένωσης, σπούδασε στο Χάρβαρντ και το Στάνφορντ, ενώ εργάστηκε στην McKinsey και στην Goldman Sachs.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ του επέβαλε κυρώσεις, περιγράφοντάς τον ως στενό συνεργάτη του Πούτιν. Τον περασμένο Απρίλιο, ο Ντμιτρίεφ έγινε ο πρώτος Ρώσος αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η αμερικανική κυβέρνηση ήρε τότε προσωρινά τις κυρώσεις σε βάρος του, προκειμένου να του εκδώσει βίζα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Είχε συναντήσει τον Στιβ Γουίτκοφ, κάτι που εκείνη την περίοδο θεωρήθηκε σημαντικό βήμα στην αναθέρμανση των σχέσεων του Κρεμλίνου με τον Λευκό Οίκο.