Η πρώτη αντίδραση Πούτιν στις κυρώσεις που επέβαλε ο ΤΡαμπ στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου της Ρωσίας.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι «μη φιλική πράξη», αλλά η Ρωσία δεν θα υποκύψει στις πιέσεις, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μία πρώτη αντίδρασή του στην κίνηση Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε την πρώτη του άμεση απάντηση στις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν χθες από τις ΗΠΑ κατά της Ρωσίας και επισήμανε ότι δεν θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία ενώ τις χαρακτήρισε ως προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Μόσχα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι κυρώσεις είναι μια μη φιλική πράξη που δεν ενισχύουν τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις» φέρεται να δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος ενώ πρόσθεσε πως η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία πουλάνε περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι καταναλώνουν, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. «Η συμβολή της Ρωσίας στην παγκόσμια ενεργειακή ανάκαμψη είναι πολύ σημαντική» επισήμανε και δήλωσε πως «Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση», είπε ο Πούτιν, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Τόνισε πως η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν πολλούς τομείς συνεργασίας ενώ υπενθύμισε πως οι επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση και η απάντηση της Ρωσίας θα είναι σοβαρή. «Η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη και σταθερή». Ο ενεργειακός τομέας είναι σίγουρος, αν και αναμένονται ορισμένες απώλειες, είπε μεταξύ άλλων ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο» δήλωσε ο Πούτιν και επισήμανε πως η αντικατάσταση του ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά θα χρειαστεί χρόνο και θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών. Ο Πούτιν μίλησε και για την πολυσυζητημένη σύνοδο κορυφής που αναμενόταν να γίνει στη Βουδαπέστη λέγοντας πως η συνάντηση προτάθηκε από τις ΗΠΑ ενώ είπε ακόμα πως πιθανότατα ο Τρανπ στις δηλώσεις του ήθελε να πει πως η συνάντηση «αναβλήθηκε».

Ζαχάροβα: Η χώρα είχε αναπ τύξει « α νοσί α » στις δυτικές κυρώσεις

Νωρίτερα το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα είχε αναπτύξει «ανοσία» στις δυτικές κυρώσεις και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διακινδυνεύει να ακολουθήσει την ίδια πορεία με την κυβέρνηση Μπάιντεν στην προσπάθεια να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο.

«Εάν η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ αρχίσει να ακολουθεί το παράδειγμα των προκατόχων της», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, «το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο - καταστροφικό από εσωτερική πολιτική άποψη και επιζήμιο για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα».

Η Ουκρανία από την πλευρά της χαιρέτισε τις κυρώσεις, μετά από έναν ακόμη γύρο ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους που σκότωσαν τουλάχιστον ένα άτομο και τραυμάτισαν 51 άλλους. Για τους Ουκρανούς, τα νέα αμερικανικά μέτρα είναι ένα σημάδι ότι ο Τραμπ ίσως βλέπει επιτέλους την ανάγκη να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό.

«Τα περιμέναμε, ελπίζω να λειτουργήσουν», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις κυρώσεις από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε σε μια σύνοδο κορυφής ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των πετρελαϊκών κολοσσών της Ρωσίας είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η παράταση του πολέμου και η εξάπλωση της τρομοκρατίας έχουν ένα κόστος» έγραψε στα social media. «Αυτό είναι ένα δίκαιο και απολύτως άξιο βήμα», πρόσθεσε.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ επιβλήθηκαν λίγο πριν από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη να εγκρίνει τον δικό της νέο γύρο κυρώσεων, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύουν τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα στοχεύουν τις τράπεζες και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων της Ρωσίας και θέτουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς στους διπλωμάτες της.

Ωστόσο, η Ουκρανία έχει υποστηρίξει ότι οι αυστηρότερες κυρώσεις δεν είναι αρκετές για να αναγκάσουν τον Πούτιν να διαπραγματευτεί σοβαρά και επιμένει στην παροχή πιο ισχυρών όπλων όπως οι Tomahawk. «Η προθυμία της Ρωσίας για διπλωματία έχει κάπως εξασθενήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τετάρτη, «και οι μακροπρόθεσμες δυνατότητές μας μπορούν να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τρόπο που μπορεί πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».