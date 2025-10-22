Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων ατόμων στον δρόμο, στο Ανόβερο.

Πυροβολισμοί έπεσαν στο Ανόβερο το απόγευμα της Τετάρτης και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων στον δρόμο, άγνωστο με ποια αφορμή, εξελίχθηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία της γερμανικής πόλης, που επικαλείπται η ΗΑΖ.

Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις για τον αριθμό των τραυματιών, ή την κατάστασή τους. Ήδη η αστυνομία έχει εντοπίσει έναν ύποπτο στην περιοχή της συμπλοκής.