Η αστυνομία διερευνά τη διάρρηξη στο Λούβρο με την ελπίδα να ανακτήσει τα κλεμμένα κοσμήματα, αλλά το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας δήλωσε ότι η χώρα δεν θα αποζημιωθεί.

Η Γαλλία δεν θα λάβει αποζημίωση για την απώλεια των κοσμημάτων «ανεκτίμητης» ιστορικής αξίας που κλάπηκαν από το μουσείο του Λούβρου, καθώς η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τα αντικείμενα δεν καλύπτονταν από ιδιωτική ασφάλιση.

Υπενθυμίζεται ότι κλέφτες εισέβαλαν την Κυριακή στο Λούβρο χρησιμοποιώντας το ασανσέρ για να αποκτήσουν πρόσβαση στον πρώτο όροφο, έκοψαν προθήκες και αφαίρεσαν οκτώ κομμάτια, συμπεριλαμβανομένης μιας καρφίτσας με διαμάντια που ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρα Ευγενία. Οι κλέφτες προσπάθησαν επίσης να κλέψουν το στέμμα της αυτοκράτειρας, αλλά τους έπεσε καθώς έφευγαν.

Η αστυνομία διερευνά τη διάρρηξη με την ελπίδα να ανακτήσει τα κλεμμένα κοσμήματα, αλλά το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας δήλωσε ότι η χώρα δεν θα αποζημιωθεί για τυχόν απώλειες που σχετίζονται με τα αντικείμενα που έχουν «ανεκτίμητη κληρονομιά και ιστορική αξία».

«Το κράτος ενεργεί ως ο δικός του ασφαλιστής όταν τα έργα των εθνικών μουσείων βρίσκονται στον τυπικό χώρο διατήρησής τους», δήλωσε εκπρόσωπος στη Le Parisien. Ενώ η ευθύνη για τα έργα της εθνικής συλλογής γενικά βαρύνει το κράτος, τα μουσεία αγοράζουν ασφαλιστική κάλυψη όταν μετακινούν αντικείμενα ή δανείζουν αντικείμενα μεταξύ τους.

Η ασφαλιστική αξία είναι «πολύ συχνά υψηλότερη από την αξία απόκτησης του έργου», πρόσθεσε το υπουργείο. Ιδιωτικές γκαλερί όπως το Ίδρυμα Louis Vuitton και η Συλλογή Pinault, αντίθετα, συνήθως αγόραζαν εμπορική ασφαλιστική κάλυψη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Για ένα ίδρυμα όπως το Λούβρο, είναι σχεδόν αδύνατο να ασφαλίσει ολόκληρη τη συλλογή», δήλωσε ο Charlie Horrell, επικεφαλής καλών τεχνών στην ασφαλιστική εταιρεία Marsh.

Η συλλογή του Λούβρου από μόνη της θα κατακλύσει την αγορά, ανέφεραν πολλά στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς, με θησαυρούς που κυμαίνονται από τη «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι μέχρι τη «Μεγάλη Σφίγγα της Tanis» να είναι σχεδόν αδύνατο να εκτιμηθούν. Ενώ η Γαλλία ελπίζει να ανακτήσει τα κοσμήματα, υπάρχει ο κίνδυνος οι κλέφτες να επιδιώξουν να αποσυναρμολογήσουν τα αντικείμενα και να πουλήσουν τις πολλές πολύτιμες πέτρες που έχουν, αναφέροουν οι Financial Times.

Η ληστεία στο Λούβρο είναι μόνο η πιο πρόσφατη σε μια σειρά κλοπών σε μουσεία, με αρκετές να αφορούν χρυσό. Τη Δευτέρα, Γάλλοι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ξεκίνησαν διαδικασίες έρευνας εναντίον μιας Κινέζας στις 13 Οκτωβρίου για την κλοπή 6 κιλών χρυσών ψηγμάτων από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού τον περασμένο μήνα.

Τα αντικείμενα προέρχονταν από ανακαλύψεις χρυσού στη Βολιβία, την Καλιφόρνια, τα Ουράλια και την Αυστραλία, αλλά η ύποπτη βρέθηκε με 1 κιλό λιωμένου χρυσού στη Βαρκελώνη, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Με πληροφορίες των Financial Times