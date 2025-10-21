Τα πολύτιμα κοσμήματα θα διαλυθούν και θα καταστραφούν, θα λιώσουν το χρυσάφι και το ασήμι και οι πολύτιμοι λίθοι θα κοπούν σε μικρότερα κομμάτια, τα οποία θα είναι πρακτικά αδύνατο να συνδεθούν με τη ληστεία στο Λούβρο.

Η γαλλική αστυνομία κάνει αγώνα δρόμου για να εντοπίσει τα ανεκτίμητα κοσμήματα που εκλάπησαν από το μουσείο του Λούβρου, σε μια τολμηρή ολιγόλεπτη ληστεία που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ίσως είναι ήδη πολύ αργά...

Ο Ολλανδός ντετέκτιβ τέχνης Άρθουρ Μπραντ εξέφρασε στο BBC τον φόβο του ότι τα κοσμήματα μπορεί να έχουν ήδη «χαθεί», καθώς είναι πιθανόν να τα έχουν διαλύσει σε εκατοντάδες κομμάτια, τα οποία θα πωληθούν για ένα κλάσμα της πραγματικής αξίας τους και ίσως να διακινηθούν λαθραία εκτός Γαλλίας, σύμφωνα με άλλους ειδικούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=33ZprGdXoCM}

Ο Άρθουρ Μπραντ πιστεύει ότι τα πολύτιμα αντικείμενα θα διαλυθούν και θα καταστραφούν, θα λιώσουν το χρυσάφι και το ασήμι και οι πολύτιμοι λίθοι θα κοπούν σε μικρότερα κομμάτια, τα οποία θα είναι πρακτικά αδύνατο να συνδεθούν με τη ληστεία στο Λούβρο.

Η ιστορικός κοσμημάτων Κάρολ Γούλτον δήλωσε στο BBC ότι οι ληστές «επέλεξαν» τους πιο σημαντικούς πολύτιμους λίθους από τη συλλογή του Λούβρου.

Οι «όμορφες, μεγάλες, άψογες πέτρες» πιθανότατα θα αφαιρεθούν από τις βάσεις τους και θα πωληθούν, τόνισε, με εξαίρεση το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο φέρει μικρότερες πέτρες και θα ήταν «πολύ επικίνδυνο να το χειριστεί κάποιος», πρόσθεσε.

{https://x.com/Eric_Anceau/status/1979890806103384079}

Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το στέμμα, μαζί με άλλο ένα αντικείμενο, «έπεσε» από τα χέρια των ληστών κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους και εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις Αρχές.

Το στέμμα φέρει σπάνια φυσικά μαργαριτάρια που έχουν πολύ μεγάλη αξία, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Αν και τα κοσμήματα που εκλάπησαν έχουν χαρακτηριστεί ανεκτίμητα, η Κάρολ Γούλτον αναμένει ότι θα πωληθούν έναντι μικρού μέρους της αξίας τους.

Λεία... 11,52 εκατ. ευρώ

Ο κ. Μπραντ τόνισε ότι τα κομμένα κομμάτια μπορεί να αξίζουν «πολλά εκατομμύρια».

Τα κλεμμένα πετράδια και ο χρυσός θα μπορούσαν να φτάσουν σε αξία τα 11,52 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Τομπίας Κορμιντ, διευθύνων σύμβουλος της διαδικτυακής εταιρείας κοσμημάτων 77 Diamonds.

{https://www.youtube.com/watch?v=jes_hmeOqqI}

Ο ίδιος δήλωσε στο BBC ότι οι ληστές θα χρειαστούν έναν εξειδικευμένο τεχνίτη για να αφαιρέσει τα πετράδια και έναν επαγγελματία κόφτη διαμαντιών για να αλλάξει τα πετράδια, που είναι αναγνωρίσιμα.

Οι μικρότερες πέτρες που δεν ήταν εύκολα αναγνωρίσιμες θα μπορούσαν να πωληθούν αμέσως. Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος μπορεί να αξίζουν περίπου 500.000 λίρες η καθεμία.

«Η αγορά διαμαντιών και πολύτιμων λίθων είναι ρευστή και υπάρχουν πολλοί αγοραστές που δεν κάνουν πολλές ερωτήσεις», τόνισε ο Τομπίας Κόρμιντ.

Με πληροφορίες από BBC