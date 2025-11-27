Το Λούβρο εκτιμά ότι αυτή η αύξηση θα αποφέρει 15-20 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ακριβότερο κατά 45% θα είναι από το 2026 το εισιτήριο για τους εκτός Ευρώπης επισκέπτες του Λούβρου, μέτρο που είχε προωθήσει η γαλλική κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση του δημοφιλέστερου μουσείου παγκοσμίως.

Το ποσό των 32 ευρώ θα καταβάλλουν από τις 14 Ιανουαρίου οι υπήκοοι χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία), προκειμένου να περιηγηθούν στο έκτασης 73.000 τετραγωνικών μέτρων μουσείο. Κάτι που σημαίνει ότι το εισιτήριο για εκείνους θα είναι κατά 10 ευρώ ακριβότερο από σήμερα.

Το μουσείο ελπίζει ότι θα αντλήσει 15-20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από αυτή την αύξηση. Χρήματα που θα προέλθουν κυρίως από Αμερικανούς- είναι οι πρώτοι μεταξύ των ξένων επισκεπτών στο Λούβρο- και Κινέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2024. Πέρυσι το μουσείο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες και το 69% ήταν ξένοι. Τα επιπλέον έσοδα θα διατεθούν για την επίλυση «δομικών προβλημάτων» του μουσείου, ανέφερε η διοίκηση.

