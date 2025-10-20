Την ίδια ώρα ο Ζελένσκι με ανάρτησή του επιμένει στην υποστήριξη των ΗΠΑ. Ζητάει πυραύλους patriot.

Αναμφίβολα η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή δεν πήγε καθόλου καλά για την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτός του «όχι» για τους πυραύλους Tomahawk, ζήτησε από τον Ζελένσκι να δεχθεί την πρόταση του Πούτιν και να σταματήσει ο πόλεμος με όσα εδάφη έχει καταλάβει η Ρωσία σήμερα, αλλιώς όπως του διεμήνυσε ο Πούτιν θα έρθει η «καταστροφή».

Λίγες ώρες αργότερα, ήρθαν στο φως οι αποκαλύψεις των Financial Times, για την «ταραχώδη» συνάντηση των δύο ανδρών, ενώ μια νέα σημερινή δήλωση του Τραμπ, έρχεται να επιβεβαιώσει την στροφή του προέδρου των ΗΠΑ. «Δεν νομίζω ότι θα κερδίσει τον πόλεμο η Ουκρανία, ποτέ δεν είπα ότι θα τον κερδίσουν. Είπα ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν, αλλά οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ο πόλεμος είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, συμβαίνουν πολλά άσχημα πράγματα», είπε σήμερα από τον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, στις 23/9, εκτίμησε ότι η Ουκρανία «με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης», είναι σε θέση να πολεμήσει και «να κερδίσει πίσω ολόκληρη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή». «Ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει», είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι θα συνεχίσει να προμηθεύει όπλα στο ΝΑΤΟ, «ώστε να κάνει ό,τι θέλει με αυτά».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατυπώνει δημοσίως την άποψη πως η Ουκρανία μπορεί να βγει εδαφικά αλώβητη από τη σύρραξη με τη Ρωσία.

Όμως όλα αυτά φαίνεται πως άλλαξαν με την επικοινωνία που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν, μια ημέρα πριν την συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ζελένσκι.

Το καλό κλίμα των συνομιλιών ΗΠΑ - Ρωσίας ήρθαν σήμερα να επιβεβαιώσουν και οι Λαβρόφ - Ρούμπιο οι οποίοι σε τηλεφωνική τους επικοινωνία συζήτησαν για «συγκεκριμένα βήματα σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του κ. Τραμπ και του κ. Πούτιν την περασμένη εβδομάδα» όπως ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση, «τόνισε επίσης τη σημασία των επερχόμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν για την προώθηση μιας βιώσιμης επίλυσης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του Προέδρου Τραμπ».

Ο Ζελένσκι θέλει Patriot

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανήλθε ζητώντας υποστήριξη σε «πολιτικό επίπεδο» από τις ΗΠΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα αποκτήσει την «απαραίτητη» αεράμυνα.

Σε βίντεο του στα social media τόνισε ότι συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ «για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να λάβει τον απαραίτητο αριθμό συστημάτων Patriot. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - και θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα.

Στην Ουάσινγκτον, μίλησα με αμυντικές εταιρείες που παράγουν Patriot και άλλα όπλα που χρειαζόμαστε. Η προθυμία συνεργασίας με την Ουκρανία είναι απολύτως επαρκής – η Ουκρανία είναι αξιόπιστη. Είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής υποστήριξη για αυτό σε πολιτικό επίπεδο στην Ουάσινγκτον», με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει λίγο νωρίτερα ότι «ποτέ δεν είπα ότι θα κερδίσουν τον πόλεμο».

