Παρά τα δημοσιεύματα ότι η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο είχε ένταση, ο Ουκρανός πρόεδρος επιμένει ότι ήταν «θετική».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πρόθυμος να συμμετάσχει με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μία σύνοδο κορυφής στην Ουγγαρία, στην περίπτωση που κληθεί. Αλλά δεν τον έχουν καλέσει.

Την περασμένη Πέμπτη Τραμπ και Πούτιν ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία στη Βουδαπέστη, πιθανώς τις επόμενες εβδομάδες. Σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «Εάν πρόκειται για πρόσκληση σε μορφή όπου συναντιόμαστε ως τρεις ή, όπως ονομάζεται, διπλωματία με διαμεσολαβητή ... τότε με κάποιο τρόπο, θα συμφωνήσουμε».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε ωστόσο την επιλογή της Ουγγαρίας, η οποία έχει τεταμένες σχέσεις με το Κίεβο και θεωρείται το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πιο κοντά στο Κρεμλίνο. «Δεν πιστεύω ότι ένας πρωθυπουργός που μπλοκάρει την Ουκρανία παντού μπορεί να κάνει κάτι θετικό για τους Ουκρανούς ή έστω να έχει μια ισορροπημένη συμβολή», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στον Ούγγρο ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν.

«Επίσης δεν θα ήταν θετικό ένα νέο σενάριο «Βουδαπέστης», πρόσθεσε αναφερόμενος στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, στο οποίο η Ουκρανία, η Λευκορωσία και το Καζακστάν εγκατέλειψαν τα πυρηνικά τους όπλα με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και μετά τη συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ στον Λευκό Οίκο αλλά και την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Τραμπ- αλλά κυρίως όλων όσων ακολούθησαν- υπαινίσσονται ότι η συνάντησή του στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή κατέληξε σε «αντιπαράθεση», με την αμερικανική πλευρά να προτρέπει την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι ήταν επιφυλακτικός κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου μετά τις συνομιλίες, αλλά τα σχόλιά του κατέστησαν σαφές ότι υπήρχαν μεγάλα σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Χαρακτήρισε τη συνάντηση ως ειλικρινή και είπε ότι είπε στον Τραμπ ότι ο κύριος στόχος του είναι μια δίκαιη ειρήνη, όχι μια γρήγορη ειρήνη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ωστόσο επέμεινε πως η φερόμενη ως τεταμένη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή ήταν «θετική», παρόλο που δεν εξασφάλισε τους πυραύλους Tomahawk για την Ουκρανία. «Κατά τη γνώμη μου, δεν θέλει κλιμάκωση με τους Ρώσους μέχρι να συναντηθεί μαζί τους», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ότι η μαξιμαλιστική απαίτηση του Πούτιν, η Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρες τις ανατολικές περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, παρέμεινε αμετάβλητη.

Η «ένταση»

Οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι ο Πούτιν θα «κατέστρεφε» την Ουκρανία εάν δεν συμφωνούσε με τους όρους της, επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η αμερικανική πλευρά λέγεται ότι επανέλαβε τα ρωσικά σημεία συζήτησης σε μία «ασταθή» συνάντηση. Ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ πέταξε στην άκρη χάρτες που απεικόνιζαν την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία και επέμεινε να παραδώσει ο Ζελένσκι ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στον Πούτιν.

Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ φάνηκε να κάνει μια σημαντική αλλαγή στη θέση του σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι το Κίεβο θα μπορούσε να «κερδίσει πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή». Τότε είχε πει πως η θέση του άλλαξε «αφού γνώρισε και κατανόησε πλήρως την στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας/Ρωσίας». Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι η διαδικασία πιθανότατα θα περιελάμβανε την παραχώρηση ορισμένων εδαφών από την Ουκρανία - ένα αποτέλεσμα που ο Ζελένσκι έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Ταυτόχρονα ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει τα κράτη του ΝΑΤΟ, αλλά και την Κίνα και την Ινδία, να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο σε μια προσπάθεια να ασκήσει περαιτέρω οικονομική πίεση στη Μόσχα για τον τερματισμό της σύγκρουσης ενώ έχει απειλήσει τη Ρωσία με αυστηρότερες κυρώσεις εάν ο Πούτιν δεν τηρήσει τις προθεσμίες για να σημειώσει πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου. Στην περίπτωση του Πούτιν ο Τραμπ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία από τις επαναλαμβανόμενες απειλές του.

Οι δημόσιες σχέσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι είχαν επίσης βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, κυρίως μετά τη συνάντηση φιάσκο του περασμένου Φεβρουαρίου στο Οβάλ Γραφείο.

Με πληροφορίες Guardian/BBC/FT