Μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την κατάτμηση του Ντονμπάς για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Με άδεια χέρια έφυγε από τον Λευκό Οίκο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως φάνηκε, θέλει να ικανοποιήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να βάλει την υπογραφή τού «ειρηνοποιού» στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος όχι μόνο δεν εξασφαλίζει προμήθειες πυραύλων Tomahawk, αλλά κινδυνεύει να χάσει σημαντικά εδάφη της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να παραδώσει εδάφη στη Μόσχα, τονίζοντας ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι να «κατατμηθεί» η περιοχή Ντονμπάς, με τρόπο που θα άφηνε το μεγαλύτερο μέρος της υπό ρωσικό έλεγχο.

«Ας μείνει το Ντονμπάς κομμένο όπως είναι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή. «Έχει κοπεί τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι «μπορείτε να το αφήσετε όπως είναι».

«Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι τώρα και οι δύο πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν στη γραμμή της μάχης - να πάνε σπίτι τους, να σταματήσουν να πολεμούν, να σταματήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους».

Τα σχόλια του Τραμπ ακολούθησαν μια τεταμένη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή και χαρακτηρίζονται από μια απότομη στροφή σε σχέση με τη στάση του τον Σεπτέμβριο, όταν είχε πει πως η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της, ακόμη και να «προχωρήσει περισσότερο» στο ρωσικό έδαφος, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη».

Με άδεια χέρια έφυγε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι μετέβη στην Ουάσινγκτον με την ελπίδα να σταλούν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Μόσχας. Ωστόσο, έφυγε με άδεια χέρια, αποτυγχάνοντας να εξασφαλίσει την προμήθεια πυραύλων Tomahawk, έπειτα από εβδομάδες πιέσεων. Οι πύραυλοι θα επέτρεπαν στο Κίεβο να χτυπήσει με ακρίβεια στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, είχε προηγηθεί την Πέμπτη το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν, όπου ο ρώσος πρόεδρος προσέφερε μικρές περιοχές επί της γραμμής του μετώπου στις νότιες περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια με αντάλλαγμα πολύ μεγαλύτερες ζώνες του Ντονμπάς που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συνομιλίες ήταν «πολύ ενδιαφέρουσες και εγκάρδιες, αλλά του είπα, όπως επίσης πρότεινα έντονα στον Πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να επιτευχθεί μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ».

Παρασκηνιακά, ο Τραμπ φέρεται να πίεσε τον Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση, όπως μετέδωσε το Reuters. Οι πηγές περιέγραψαν ότι η συνάντηση έγινε σε τεταμένο κλίμα, με την ουκρανική αντιπροσωπεία να φεύγει απογοητευμένη.

Οι ίδιες πηγές πιστεύουν ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε από την τηλεφωνική συνομιλία της Πέμπτης με τον Πούτιν, ο οποιίος είχε προτείνε ανταλλαγή εδάφων.

Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ήταν μεταξύ εκείνων που προέτρεψαν με έντονο τρόπο τους Ουκρανούς να συμφωνήσουν σε μια πρόταση για «ανταλλαγή» εδαφών, σύμφωνα με το Reuters.

Την Κυριακή το βράδυ, ενώ πετούσε από Φλόριντα προς Ουάσινγκτον, ο Τραμπ επανέλαβε τη θέση του ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει εδάφη και να παγώσουν οι μάχες «στις γραμμές όπου βρίσκονται».

Ερωτηθείς αν ζήτησε από τον Ζελένσκι η Ουκρανία να παραχωρήσει όλη την περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία - όπως αποκάλυψαν οι Financial Times - ο Τραμπ απάντησε «όχι».

Ο Ζελένσκι χτυπά την πόρτα της Ευρώπης

Ο Ζελένσκι ζήτησε αποφασιστικά βήματα από τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς συμμάχους, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα για μια ακόμη συνάντηση μεταξύ του «συνασπισμού των προθύμων» υπό την ηγεσία της Ευρώπης.

«Η Ουκρανία δεν θα δώσει ποτέ στους τρομοκράτες καμία αμοιβή για τα εγκλήματά τους και βασιζόμαστε στους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του έχει «ανάγκη» από επιπλέον 25 αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα για να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πλήγματα.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι «είχε συνομιλίες με εταιρίες του αμυντικού κλάδου» για να «ετοιμαστεί συμβόλαιο για 25 συστήματα Patriot».

«Είναι 25 συστήματα που έχουμε ανάγκη», τόνισε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Guardian