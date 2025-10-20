Στόχος η απόφαση για χρηματοδότηση της Ουκρανίας κατά την απουσία Όρμπαν στο πρώτο μέρος της Συνόδου Κορυφής.

Οι Ευρωπαίοι σπεύδουν να υπερασπιστούν τονΒολοντίμιρ Ζελένσκιμετά την τεταμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκοτην περασμένη Παρασκευή και έχουν βάλει στόχο να λάβουν αποφάσεις με ή χωρίς τον Όρμπαν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να βρεθεί στις συνομιλίες, που θα διεξάγει η «Συμμαχία των Προθύμων» στο Λονδίνο, αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν η συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή ενώ πηγή δήλωσε στο Reuters ότι παρών θα είναι και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι Financial Times από την άλλη κάνουν λόγο για τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι και όχι φυσική παρουσία.

Η συνάντηση Τραμπ - Ζελένκσι την περασμένη Παρασκευή δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος έφτασε στην Ουάσινγκτον ζητώντας Tomahawk αλλά τελικά πήρε Patriot ενώ έντονη είναι η φημολογία ότι ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να παραδώσει ουκρανική Γη ικανοποιώντας τα αιτήματα του Πούτιν.Όπως σημειώνουν τα διεθνή Μέσα, o Ζελένσκι αμέσως μετά είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και επιβεβαίωσε ότι θα τους συναντήσει σύντομα.

«Ευπρόσδεκτες οι προσπάθειες Τραμπ, αλλά ο Η Ρωσία δεν θέλει Ειρήνη»

Στον απόηχο αυτής της τρίτης επίσκεψης Ζελενκσι στον Λευκό Οίκο, και στην υπαναχώρηση Τραμπ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν συσπειρωθεί πίσω από τον Ουκρανό πρόεδρο και σπεύδουν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, που έχουν «παγώσει», καθώς ο Ζελένσκι πιέζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχτεί τα αιτήματα του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου. «Βλέπουμε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία, όλες αυτές οι προσπάθειες είναι ευπρόσδεκτες, αλλά δεν βλέπουμε τη Ρωσία να θέλει ειρήνη», προειδοποίησε τη Δευτέρα η Κάγια Κάλλας, η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ. «Συζητάμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε».

Ωστόσο, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι ο Πούτιν είχε απειλήσει να «καταστρέψει» την Ουκρανία εάν δεν συμμορφωνόταν με τια απαιτήσεις του και επέμεινε ότι είναι εφικτή να υπάρξει μία ειρηνευτική συμφωνία, κατά τη σύνοδο Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη τις επόμενες εβδομάδες.

Μέχρι τότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, ενδεχομένως με τον Ζελένσκι, με στόχο να συμφωνήσουν στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για ένα δάνειο 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρότεινε να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εξοπλισμό του Κιέβου.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ που συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία με τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και έναν νέο γύρο κυρώσεων κατά της Μόσχας. «Η ΕΕ θα πρέπει να θέσει την Ουκρανία σε ισχυρή στάση εκκίνησης παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια και εξετάζοντας πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για να της δώσουμε κάποιο είδος οικονομικής ανακούφισης, ώστε να έχει τα καλύτερα χαρτιά στο τραπέζι», δήλωσε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ, Ντέιβιντ βαν Βέελ.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ είναι βέβαιοι ότι η σύνοδος κορυφής της Πέμπτης θα δώσει το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για δανεισμό των χρημάτων σε δόσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά όπλων. Ωστόσο από το πρώτο μέρος της συνόδου κορυφής θα λείπει ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος θα απουσιάζει για να παραστεί σε εθνική γιορτή. Αυτό σημαίνει πως ενδέχεται οι υπόλοιποι 26 ηγέτες να συμφωνήσουν χωρίς αυτόν.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η χρηματοδότηση θα «δώσει στην Ουκρανία τα μέσα να αμυνθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια». Ωστόσο, το Βέλγιο, το οποίο κατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας που έχουν «παγώσει» στο κεντρικό αποθετήριο Euroclear, δήλωσε ότι δεν θα εγκρίνει τη χρήση τους, εκτός εάν έχει εγγυήσεις ότι άλλα κράτη μέλη θα πληρώσουν τον λογαριασμό εάν οι νομικές προσφυγές της Μόσχας επιτύχουν.

Το Κρεμλίνο καταδίκασε έντονα αυτόν τον μήνα την ιδέα της χρήσης αυτώ των περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας - ή, για να το θέσω απλά, κλοπή» και απειλώντας με νομικές ενέργειες.

Η απαγόρευση του φυσικού αερίου

Από την άλλη οι κυβερνήσεις της ΕΕ εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με τον επόμενο γύρο κυρώσεων κατά της Μόσχας, οι οποίες περιλαμβάνουν απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο, με τη Σλοβακία να αντιτίθεται σθεναρά μέχρι να εξασφαλίσει περαιτέρω παραχωρήσεις. Με εξαίρεση τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, οι χώρες συμφώνησαν τη Δευτέρα σε μια πλήρη σταδιακή κατάργηση χρήσης του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη έως το 2028.

Η τελική απαγόρευση θα επιτρέψει στην ΕΕ να «αποκτήσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία» και «αν μη τι άλλο να υποστηρίξει την Ουκρανία», δήλωσε ο επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιούργκενσεν. Η Μπρατισλάβα δεν θα άρει το βέτο της μέχρι η επιτροπή να υποσχεθεί ότι θα λάβει μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την υποστήριξη της προβληματικής αυτοκινητοβιομηχανίας του μπλοκ, σημείωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τη Σλοβακία, η πρόεδρος της επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσφέρθηκε να επανεξετάσει μια απαγόρευση για τα νέα αυτοκίνητα με κινητήρες καύσης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και να βοηθήσει στην άμβλυνση του υψηλού κόστους της ενέργειας.

Με πληροφορίες του SkyNews/Financιal Times






