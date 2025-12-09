«Ο αγροτικός κόσμος βλέπει λαχεία και φεράρι» τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό ζήτημα και για τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν εις βάρος παραγωγών για τα επεισόδια στο αερδρόμιου Ηρακλείου, εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε την κυβέρνηση πως αντιμετωπίζει τους αγρότεες σαν εγκληματική οργάνωση, ενώ έκλεισε τα μάτια στην δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κλείσατε άρον άρον την υπόθεση για να μην διερευνηθούν ευθύνες υπουργών που ονοματίζονταν στην δικογραφία και στήσατε μια εξεταστική επιτροπή στην οποία ντροπιάζετε κάθε έννοια κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Και τώρα η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και κυνηγά με χημικά και ξύλο τους πραγματικούς αγρότες και τολμά η ΕΛΑΣ του κ. Χρυσοχοΐδη να σχηματίζει δικογραφίες για εγκληματική οργάνωση σε βάρος αγροτών», τόνισε.

«Ο αγροτικός κόσμος βλέπει λαχεία και φεράρι. Αποδείχτηκε ότι η ΝΔ δεν μπορεί να ασκήσει εξουσία απαλλαγμένη από τη λογική του πελατειακού κράτους, από την καθεστωτική αντίληψη ότι το κράτος της ανήκει. Απέναντι σε όλο αυτό το θράσος και τη χυδαιότητα οι παραγωγοί κινητοποιούνται και η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει σαν εγκληματική οργάνωση», συνέχεια, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφίας πως «σπέρνει σκάνδαλα και θερίζει την αγανάκτηση της κοινωνίας».

«Το μήνυμα από τον αγροτικό κόσμο είναι καθαρό. Οι πραγματικοί αγρότες γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση γιατί βλέπουν διαφθορά, διαπλοκή και οι κινητοποιήσεις του δεν είναι ούτε εγκληματικές, ούτε αντικοινωνικές, το αντίθετο», πρόσθεσε, σημειώνοντας παράλληλα πως «η κοινωνία θα είναι με τους αγρότες και εμείς θα είμαστε μαζί τους».