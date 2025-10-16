«Ασεβές, επικίνδυνο και ανάξιο ενός καγκελάριου» το μήνυμα του Μερτς.

Έντονες αντιδράσεις, ακόμα και εσωκομματικές, προκαλεί η φράση του Φρίντριχ Μερτς περί «προβλήματος στο αστικό πεδίο», σε δήλωση για τους μετανάστες στη Γερμανία.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μεταναστευτική πολιτική, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης, ο καγκελάριος είπε αρχικά «έχουμε προχωρήσει πολύ» και συμπλήρωσε: «Εξακολουθούμε φυσικά να έχουμε αυτό το πρόβλημα στο αστικό τοπίο και για αυτό ο υπουργός Εσωτερικών βρίσκεται τώρα στην διαδικασία επιστροφών σε πολύ μεγάλη κλίμακα».

Ήταν μια «μεροληπτική» και «άσεμνη» δήλωση, αντέδρασε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Καταρίνα Ντρέγκε. «Το γεγονός ότι προσέβαλε τόσους πολλούς ανθρώπους διχάζει την κοινωνία και βλάπτει την Γερμανία. Ήρθε η ώρα για περισσότερη ευπρέπεια. Πάρτε πίσω αυτή τη δήλωση», είπε απευθυνόμενη στον Μερτς, στη Βουλή.

Ο αρχηγός των Πρασίνων, Φέλιξ Μπάλαστσακ, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa: «Εάν ο καγκελάριος καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα περαιτέρω απελάσεων από ένα αστικό τοπίο, τότε στέλνει ένα μοιραίο μήνυμα, κάτι που είναι ασεβές, επικίνδυνο και ανάξιο ενός καγκελάριου, να αμφισβητεί δηλαδή εάν οι άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ανήκουν πραγματικά στη Γερμανία - ακόμα κι αν γεννήθηκαν εδώ, ζουν εδώ, εργάζονται εδώ και πληρώνουν φόρους εδώ».

Ο κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ, που ανήκει στo CDU, υπογράμμισε μιλώντας στην εφημερίδα Tagesspigel: «Το Βερολίνο είναι μια ποικιλόμορφη, διεθνής και κοσμοπολίτικη πόλη και αυτό θα αντικατοπτρίζεται πάντα στο αστικό τοπίο. Υπάρχουν προβλήματα με τη βία, τα σκουπίδια και την εγκληματικότητα, αλλά δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποια εθνικότητα».

Ο υποψήφιος του SPD για τη δημαρχία του Βερολίνου στις εκλογές του 2026, Στέφεν Κραχ, κατηγόρησε τον Φρίντριχ Μερτς ότι μιμείται τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, ο οποίος χρησιμοποίησε πρόσφατα την ίδια έκφραση, ζητώντας να αυξηθούν οι απελάσεις «προκειμένου να αλλάξει το αστικό τοπίο». Το γεγονός ότι μετά τον Μάρκους Ζέντερ κάνει και ο καγκελάριος τέτοια δήλωση, με αφήνει άφωνο, δήλωσε ο Κραχ.

Για «απέραντο ρατσισμό» έκανε λόγο ο βουλευτής της Αριστεράς Φεράτ Κοτσάκ και χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνη» τη δήλωση του Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ