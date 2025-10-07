Ενώ στην αρχή όλα έδειχναν - και κατά τα λεγόμενα του θετού γιου της δημάρχου - ότι η επίθεση με μαχαίρι έγινε από δράστες, που διέφυγαν - τώρα τα σενάρια για εμπλοκή και των δύο παιδιών της είναι ανοιχτά.

Δεν αποκλείεται η εμπλοκή της στενής οικογένειας, δήλωσαν εισαγγελείς και αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι στην νεοεκλεγείσα δήμαρχο του Χέρντεκε της Γερμανίας.

Ενώ στην αρχή όλα έδειχναν - και κατά τα λεγόμενα του θετού γιου της δημάρχου- ότι η επίθεση με μαχαίρι έγινε από δράστες, που διέφυγαν, τώρα τα σενάρια για εμπλοκή και των δύο παιδιών της είναι ανοιχτά.

Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες κατάφερε να συρθεί και να μπει μέσα στο διαμέρισμά της μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε το μεσημέρι, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο WDR. Η εφημερίδα Bild μετέφερε πως η δήμαρχος έφερε τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό και την κοιλιά της. Η δήμαρχος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Οι εισαγγελείς και η αστυνομία σε κοινή δήλωση ανέφεραν ότι η έρευνά τους εξετάζει κάθε πιθανότητα και δήλωσαν πως «Η εμπλοκή στενής οικογένειας δεν μπορεί να αποκλειστεί προς το παρόν».

Το πρακτορείο ειδήσεων DPA ανέφερε ότι ο γιος και η κόρη της, ηλικίας 15 και 17 ετών αντίστοιχα, οδηγήθηκαν για ανάκριση. Η Στάλτσερ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ΜΕΘ, ανέφεραν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τη Bild, που επικαλείται ερευνητές της υπόθεσης, ο 15χρονος γιος της δημάρχου είπε στην στην αστυνομία ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες.

Η Westfalenpost ανέφερε ότι η πολιτικός είχε μαχαιρωθεί 13 φορές, αλλά κατάφερε να συρθεί πίσω στο διαμέρισμά της, όπου φέρεται να βρισκόταν και η 17χρονη κόρη της. Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο WDR ανέφερε ότι ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει, ενώ άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 15χρονςο γιος της δημάρχου οδηγήθηκε σε βαν της αστυνομίας, φορώντας χειροπέδες.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τα δύο θετά παιδιά της που κάλεσαν την αστυνομία στις 13:00. Τα παιδιά αργότερα μεταφέρθηκαν για ανάκριση και ιατροδικαστική έρευνα. Σημειώνεται ωστόσο ότι το καλοκαίρι υπήρξε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια, το οποίο καταγράφηκε από την αστυνομία.

Η αστυνομία, αναζητώντας αποδεικτικά στοιχεία, απέκλεισε τον δρόμο γύρω από το σπίτι της δικηγόρου και δημάρχου, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί κεντρικό πρόσωπο της τοπικής πολιτικής σκηνής στο Χέρντεκε.

