Η δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη από μαχαίρι έξω από το διαμέρισμά της.

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία βρέθηκε έξω από το διαμέρισμά της την Τρίτη με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Η Ίρις Στάλτσερ εξελέγη δήμαρχος του Χέρντεκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Είναι μέλος των κεντροαριστερών Σοσιαλδημοκρατών, του μικρότερου κόμματος στην εθνική κυβέρνηση της Γερμανίας, η οποία ηγείται των συντηρητικών.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές ασφαλείας, ανέφερε ότι η δήμαρχος εντοπίστηκε με τραύματα από μαχαίρι απειλητικά για τη ζωή της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν κάποιοι ύποπτοι, οι οποίοι διαφεύγουν της σύλληψης ωστόσο η αστυνομία ανέφερε μόνο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση στο Χέρντεκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν υπό κράτηση τον 15χρονο υιοθετημένο γιο της δημάρχου ο οποίος ωστόσο φέρεται να δήλωσε ότι μία ομάδα ανδρών επιτέθηκε στη θετή μητέρα του έξω από το σπίτι της.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η δήμαρχος είναι θύμα «μιας αποτρόπαιας πράξης». «Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε στα socila media.

