Δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο, ανήμερα της συμπλήρωση δύο ετών από την πολύνεκρη έφοδο της Χαμάς: Ο αμερικανός πρόεδρος απαιτεί πρόοδο «γρήγορα», ωστόσο οι διαφωνίες παραμένουν στο τραπέζι.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας άρχισαν χθες Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ, λουτρόπολη της Αιγύπτου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διαβεβαιώνει πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είναι διατεθειμένο να κάνει συμβιβασμούς.

Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές - Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ - ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», σύμφωνα με όσα μετέδωσε νωρίς σήμερα το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, ενώ στο Σαρμ ελ Σέιχ έφτασε τη Δευτέρα και η ισραηλινή αντιπροσωπεία. Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ «συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Σύμφωνα με πηγές του AFP ενήμερες για τις συνομιλίες, η ισραηλινή αντιπροσωπεία και αυτή της Χαμάς αναμένεται να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη.

Οι συνομιλίες έχουν ως βάση το σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

«Πιστεύω πως (η διαπραγμάτευση) πάει πολύ καλά και πιστεύω πως η Χαμάς δέχτηκε πολύ σημαντικά πράγματα», είπε χθες ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος. «Θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για τη Γάζα, είμαι αρκετά σίγουρος» γι’ αυτό, πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν την παραμονή της δεύτερης επετείου της εφόδου άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις», με δεδομένο πως το Ισραήλ «συνεχίζει τον πόλεμο εξολόθρευσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή με γνώμη επί των συνομιλιών, εκτιμώντας πως θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες».

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος του κινήματος, η αντιπροσωπεία της Χαμάς επρόκειτο να έχει συνομιλίες χθες το πρωί στο Κάιρο με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, πριν από την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ. Επρόκειτο να είναι επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων», εξήγησε.

Προχθές Κυριακή, εξάλλου, η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να «αρχίσει αμέσως τη διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Το κίνημα απαιτεί «το Ισραήλ να τερματίσει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας» και λέει πως παράλληλα «οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».

Το σχέδιο του αμερικανού προέδρου, που ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε την Παρασκευή πως είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας εξάλλου ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Μέγας σύμμαχος του αμερικανού προέδρου, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα διαμηνύει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%. Επιμένει ακόμη πως θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Δύο χρόνια από την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο Ισραήλ

Περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, οι Ισραηλινοί οργανώνουν σήμερα εκδηλώσεις για την επέτειο της πιο πολύνεκρης επίθεσης στην ιστορία της χώρας τους.

Το πρωί έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση κοντά στο κιμπούτς Μπεερί - στον χώρο όπου διεξήχθη το φεστιβάλ μουσικής Νόβα που έμελλε να μετατραπεί σε σφαγείο - ενώ όταν νυχτώσει, οργανώνεται στο Τελ Αβίβ εκδήλωση με πρωτοβουλία των οικογενειών των θυμάτων της επίθεσης στην «πλατεία των ομήρων».

Σημειώνεται πως οι επίσημες τελετές δεν προβλέπεται να γίνουν παρά τη 16η Οκτωβρίου, αφού ολοκληρωθούν οι εορτές Σουκότ. Κατά σύμπτωση του εβραϊκού εορτολογίου, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα αυτών των εορτών.