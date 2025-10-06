Τι λέει το Κρεμλίνο για τη συνομιλία του Πούτιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η επικοινωνία του Ρώσου προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό έγινε ενώ ξεκίνησαν οι συνομιλίες στην Αίγυπτο. Αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς ξεκίνησαν έμμεσες διαπραγματεύσεις σήμερα, Δευτέρα, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Πούτιν εξέφρασε τη «σταθερή θέση» της Μόσχας «υπέρ μίας συνολικής διευθέτησης του παλαιστινιακού ζητήματος με βάση τις γνωστές διεθνείς νομικές αρχές», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Επίσης, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν ενδιαφέρον για την εξεύρεση λύσεων μέσω διαπραγμάτευσης σε ό,τι αφορά στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ακόμα, σύμφωνα πάντα με το Κρεμλίνο, συζήτησαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης στη Συρία.