Ερωτηθείς ο Τραμπ από δημοσιογράφους αν υπάρχουν περιθώρια διαπραγματεύσεων στο σχέδιο για τη Γάζα απάντησε «όχι πολλά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς έχει «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιό του για τη Γάζα αλλιώς θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Τραμπ είπε ότι οι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες αποδέχτηκαν την πρόταση και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

«Η Χαμάς ή θα το αποδεχθεί ή όχι, και αν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος» είπε ο Τραμπ. Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά».

Προς την αποδοχή του σχεδίου η Χαμάς

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις τείνουν προς την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα παρουσιάσουν την απάντησή τους στους Αιγύπτιους και Καταρινούς μεσολαβητές την Τετάρτη, δήλωσε στο CBS News την Τρίτη μια πηγή κοντά στη διαδικασία.

Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Τραμπ μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, είναι μια πρόταση 20 σημείων η οποία, εάν συμφωνηθεί, θα προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, την αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και την τελική μεταφορά του ελέγχου της περιοχής σε μια προσωρινή διοίκηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, υπό την επίβλεψη ενός διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την προεδρία του Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σχέδιο αναφέρει ότι «εντός 72 ωρών από την δημόσια αποδοχή αυτής της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν». Ο Νετανιάχου αποδέχθηκε δημόσια τη συμφωνία Τραμπ τη Δευτέρα. Μιλώντας τη Δευτέρα μετά την εμφάνισή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου υπέδειξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν «στα περισσότερα μέρη της Λωρίδας» τουλάχιστον μέχρι να επιστραφούν όλοι οι όμηροι. Διπλωματική πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο CBS News ότι ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος και ο πρωθυπουργός του Κατάρ παρείχαν στους εκπροσώπους της Χαμάς ένα αντίγραφο της πρότασης.

Ωστόσο, πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης. «Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε.

Οι αντιδράσεις της Παλαιστινιακής Αρχής και αραβικών χωρών

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διοικεί εν μέρει περιοχές της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, εξέδωσε δήλωση που υποστηρίζει το σχέδιο, η οποία δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων WAFA που συνδέεται με την Παλαιστινιακή Αρχή. Στη δήλωσή της, η Παλαιστινιακή Αρχή τόνισε «τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή» και επιβεβαίωσε τις δεσμεύσεις της για ορισμένες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της «διεξαγωγής προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους μετά το τέλος του πολέμου».

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι επιθυμούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος που είναι αφοσιωμένο στον πλουραλισμό και την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», ανέφερε η δήλωση. Αν και η πρόταση του Τραμπ δεν περιλαμβάνει κανέναν άμεσο ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας, αναφέρει πως θα μπορούσε τελικά να «ανακτήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας» μόλις εφαρμόσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων.

Οι ηγέτες ορισμένων εθνών με μουσουλμανική πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένων βασικών κρατών στη Μέση Ανατολή, έδωσαν γρήγορα το έναυσμα για την υποστήριξη του σχεδίου. Η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εξέδωσαν κοινή δήλωση χαιρετίζοντας τις «ειλικρινείς προσπάθειες του κ. Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και επιβεβαιώνοντας την «εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά του να βρει έναν δρόμο προς την ειρήνη».

«Τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπουργοί χαιρετίζουν την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας, την πρόληψη του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού και την προώθηση μιας συνολικής ειρήνης, καθώς και τη δήλωσή του ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», αναφέρει η κοινή δήλωση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «ενθαρρύνθηκε από τη θετική απάντηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου» στην πρόταση των ΗΠΑ και ότι «όλα τα μέρη πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να δώσουν στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», ανέφερε BBC.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, δήλωσε στο CBS News ότι «οτιδήποτε μας φέρνει σε κατάπαυση του πυρός, στην απελευθέρωση ομήρων, στον τερματισμό της σφαγής που βλέπουμε και στη λήξη της απίστευτης ταλαιπωρίας, και σε μια πορεία προς την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο».

Με πληροφορίες του Guardian/CBS