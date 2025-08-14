Βαυαρία και Θουριγγία τσακώνονται για ένα λουκάνικο

Ένα λουκάνικο έχει καταφέρει να προκαλέσει «πόλεμο» ανάμεσα σε δύο γερμανικές επαρχίες.

Διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ Βαυαρίας και της Θουριγγίας στη Γερμανία και ο λόγος είναι ένα λουκάνικο. Οι δύο περιοχές διεκδικούν την «πατρότητα» του διάσημου Bratwurst.

Μέχρι τώρα, η ταβέρνα «Wurstkuchl» στη Βαυαρία ισχυριζόταν ότι είναι «ο παλαιότερος πωλητής Bratwurst στον κόσμο».

Το Die Wurstkuchl βρίσκεται στην Πέτρινη Γέφυρα στο Ρέγκενσμπουργκ στον ποταμό Δούναβη. Η παλαιότερη τεκμηριωμένη απόδειξη ενός μάγειρα ή ενός πάγκου πώλησης φαγητού στην Πέτρινη Γέφυρα λέγεται ότι χρονολογείται από το 1378.

Αλλά τώρα, οι ιστορικοί στην Έρφουρτ, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Θουριγγίας, έχουν βρει ένα έγγραφο από το 1269 που αναφέρει ότι άτομα που νοίκιασαν ένα κτίριο με πάγκο για ψήσιμο κρέατος και ταψιά ψησίματος, πάνω από 100 χρόνια πριν από τον πάγκο για τα λουκάνικα του Ρέγκενσμπουργκ.

Οι ιστορικοί αναζητούν τώρα την τοποθεσία στην Έρφουρτ όπου κάποτε βρισκόταν ο πάγκος με τα «πρώτα» αυτά λουκάνικα. Κανένα εστιατόριο εκεί δεν έχει διεκδικήσει τον τίτλο του παλαιότερου πάγκου πώλησης Bratwurst, ωστόσο.

Η παλαιότερη γραπτή αναφορά για το Bratwurst στη Θουριγγία χρονολογείται από το 1404. Αναφέρεται πως το bratwurst στην πόλη Άρνσταντ κόστιζε ένα γκρόσεν. Εν τω μεταξύ, στο Ρέγκενσμπουργκ, το Wurstkuchl συνεχίζει να φτιάχνει τα λουκάνικα του.

Στο site τους, αναφέρεται ότι «πολλά έχουν παραμείνει τα ίδια» από την εποχή του Μεσαίωνα, όπως «η ανοιχτή ψησταριά με κάρβουνα, τα σπιτικά λουκάνικα από καθαρό χοιρινό ζαμπόν, το ξινολάχανο από το δικό τους κελάρι ζύμωσης και η γνωστή μουστάρδα Wurstkuchl». Απαντώντας στην αναφορά για μια παλαιότερη ταβέρνα για τα διάσημα λουκάνικα, η ιδιοκτήτρια του Wurstkuchl, Αλεξάνδρα Μάιερ, δήλωσε στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο BR24 ότι «Για να είμαι ειλικρινής, δεν μας ενοχλεί καθόλου».

Είπε ότι ήταν περήφανη που η οικογένειά της φτιάχνει λουκάνικα και ότι οι άνθρωποι έρχονται λόγω της ποιότητας των προϊόντων. «Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θα πουν, Δεν πηγαίνω πια εκεί επειδή είναι το δεύτερο παλαιότερο».

Ωστόσο το συγκεκριμένο λουκάνικο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αντικείμενο διαμάχης. Οι βαυαρικές πόλεις Ρέγκενσμπουργκ και Νυρεμβέργη διεκδικούσαν κάποτε τον τίτλο του παλαιότερου πάγκου πώλησης λουκάνικων. Τελικά, εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ρέγκενσμπουργκ.

