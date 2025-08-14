Games
Βαυαρία και Θουριγγία τσακώνονται για ένα λουκάνικο

Βαυαρία και Θουριγγία τσακώνονται για ένα λουκάνικο Φωτογραφία: UNSPLASH
Ένα λουκάνικο έχει καταφέρει να προκαλέσει «πόλεμο» ανάμεσα σε δύο γερμανικές επαρχίες.

Διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ Βαυαρίας και της Θουριγγίας στη Γερμανία και ο λόγος είναι ένα λουκάνικο. Οι δύο περιοχές διεκδικούν την «πατρότητα» του διάσημου Bratwurst.

Μέχρι τώρα, η ταβέρνα «Wurstkuchl» στη Βαυαρία ισχυριζόταν ότι είναι «ο παλαιότερος πωλητής Bratwurst στον κόσμο».

Το Die Wurstkuchl βρίσκεται στην Πέτρινη Γέφυρα στο Ρέγκενσμπουργκ στον ποταμό Δούναβη. Η παλαιότερη τεκμηριωμένη απόδειξη ενός μάγειρα ή ενός πάγκου πώλησης φαγητού στην Πέτρινη Γέφυρα λέγεται ότι χρονολογείται από το 1378.

Αλλά τώρα, οι ιστορικοί στην Έρφουρτ, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Θουριγγίας, έχουν βρει ένα έγγραφο από το 1269 που αναφέρει ότι άτομα που νοίκιασαν ένα κτίριο με πάγκο για ψήσιμο κρέατος και ταψιά ψησίματος, πάνω από 100 χρόνια πριν από τον πάγκο για τα λουκάνικα του Ρέγκενσμπουργκ.

Οι ιστορικοί αναζητούν τώρα την τοποθεσία στην Έρφουρτ όπου κάποτε βρισκόταν ο πάγκος με τα «πρώτα» αυτά λουκάνικα. Κανένα εστιατόριο εκεί δεν έχει διεκδικήσει τον τίτλο του παλαιότερου πάγκου πώλησης Bratwurst, ωστόσο.

Η παλαιότερη γραπτή αναφορά για το Bratwurst στη Θουριγγία χρονολογείται από το 1404. Αναφέρεται πως το bratwurst στην πόλη Άρνσταντ κόστιζε ένα γκρόσεν. Εν τω μεταξύ, στο Ρέγκενσμπουργκ, το Wurstkuchl συνεχίζει να φτιάχνει τα λουκάνικα του.

Στο site τους, αναφέρεται ότι «πολλά έχουν παραμείνει τα ίδια» από την εποχή του Μεσαίωνα, όπως «η ανοιχτή ψησταριά με κάρβουνα, τα σπιτικά λουκάνικα από καθαρό χοιρινό ζαμπόν, το ξινολάχανο από το δικό τους κελάρι ζύμωσης και η γνωστή μουστάρδα Wurstkuchl». Απαντώντας στην αναφορά για μια παλαιότερη ταβέρνα για τα διάσημα λουκάνικα, η ιδιοκτήτρια του Wurstkuchl, Αλεξάνδρα Μάιερ, δήλωσε στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο BR24 ότι «Για να είμαι ειλικρινής, δεν μας ενοχλεί καθόλου».

Είπε ότι ήταν περήφανη που η οικογένειά της φτιάχνει λουκάνικα και ότι οι άνθρωποι έρχονται λόγω της ποιότητας των προϊόντων. «Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θα πουν, Δεν πηγαίνω πια εκεί επειδή είναι το δεύτερο παλαιότερο».

Ωστόσο το συγκεκριμένο λουκάνικο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αντικείμενο διαμάχης. Οι βαυαρικές πόλεις Ρέγκενσμπουργκ και Νυρεμβέργη διεκδικούσαν κάποτε τον τίτλο του παλαιότερου πάγκου πώλησης λουκάνικων. Τελικά, εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ρέγκενσμπουργκ.

Με πληροφορίες του BBC

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

