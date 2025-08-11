Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα μετά τη δέσμευση Νετανιάχου να επεκτείνει την επίθεση

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η επιμονή Νετανιάχου να εντείνει τις στρατιωτικές ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Για τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς των τελευταίων εβδομάδων σε περιοχές ανατολικά της πόλης της Γάζας, έκαναν λόγο τη Δευτέρα οι Παλαιστίνιοι λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι περιμένει να ολοκληρώσει μια νέα εκτεταμένη επίθεση στον θύλακα «αρκετά γρήγορα».

Έξι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένου του ανταποκριτή του Al Jazeera, Anas Al Sharif, δολοφονήθηκαν από ισραηλινά πυρά στο συγκρότημα του νοσοκομείου Al Shifa. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι ισραηλινά τανκς και αεροπλάνα σφυροκόπησαν τη Σάμπρα, το Ζεϊτούν και τη Σετζάγια, τρία ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας στα βόρεια της περιοχής, τη Δευτέρα, εκδιώχνοντας πολλές οικογένειες από τα σπίτια τους προς τα δυτικά.

Ορισμένοι κάτοικοι της Γάζας δήλωσαν ότι ήταν μια από τις χειρότερες νύχτες των τελευταίων εβδομάδων, αυξάνοντας τους φόβους για στρατιωτικές προετοιμασίες για μια βαθύτερη επίθεση στην πόλη τους, η οποία, σύμφωνα με την Χαμάς, φιλοξενεί πλέον περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους μετά τον εκτοπισμό κατοίκων από τα βόρεια άκρα του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πυροβόλησαν εναντίον μαχητών της Χαμάς στην περιοχή. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι IDF κινούνταν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της πρόσφατα εγκεκριμένης ισραηλινής επίθεσης.

«Ακουγόταν σαν να ξαναρχίζει ο πόλεμος», δήλωσε ο 25χρονος Αμρ Σαλάχ στο Reuters. «Τανκς εκτόξευσαν οβίδες σε σπίτια και πολλά από αυτά χτυπήθηκαν, και τα αεροπλάνα μετέφεραν αυτό που ονομάζουμε πυραυλικούς δακτυλίους, με αποτέλεσμα αρκετοί πύραυλοι να πέσουν σε δρόμους στην ανατολική Γάζα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του την Κυριακή διέλυσαν ένα σημείο εκτόξευσης ανατολικά της πόλης της Γάζας, το οποίο χρησιμοποιούσε η Χαμάς για να εκτοξεύσει πυραύλους προς ισραηλινές κοινότητες στα σύνορα.

Εντείνει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επιταχύνει τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση. «Θέλω να τερματίσω τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό και γι' αυτό έδωσα εντολή στους IDF να συντομεύσουν το χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας», είπε.

Πρόσθεσε πως η νέα επίθεση θα επικεντρωθεί στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε ως την «πρωτεύουσα της τρομοκρατίας» της Χαμάς. Επίσης, έδειξε έναν χάρτη και υπέδειξε ότι η παράκτια περιοχή της κεντρικής Γάζας μπορεί να είναι η επόμενη, λέγοντας ότι εκεί υπάρχουν επίσης μαχητές της Χαμάς.

Ανησυχία για τα νέα σχέδια Νετανιάχου

Τα νέα σχέδια του Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας έχουν προκαλέσει ανησυχία στο εξωτερικό. Την Παρασκευή, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα. Η Βρετανία και άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι κάλεσαν το Ισραήλ να επανεξετάσει την απόφασή του να κλιμακώσει τη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

Ο Μάικ Χάκαμπι, πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters ότι ορισμένες χώρες φαίνεται να ασκούν πίεση στο Ισραήλ και όχι στη Χαμάς, της οποίας η φονική επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι τα σχέδια του Ισραήλ να αυξήσει τη στρατιωτική του παρουσία στη Γάζα ισοδυναμούν με «μια καταστροφή που περιμένει να συμβεί». Παράλληλα, πρότεινε την ιδέα ενός διεθνούς συνασπισμού με εντολή του ΟΗΕ για να βοηθήσει την περιοχή, ανέφερε το Reuters.

Νεκροί δημοσιογράφοι από ισραηλινά πυρά

Η αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον Anas Al Sharif του Al Jazeera και τέσσερις συναδέλφους του στο νοσοκομείο Al Shifa ήταν η πιο θανατηφόρα, με την εμπλοκή δημοσιογράφων από την έναρξη του πολέμου ως σήμερα. Δημοσιογράφοι σε όλον τον κόσμο και ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων έσπευσαν να καταδικάσουν την επίθεση. Οι γιατροί στο νοσοκομείο δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ο ο Mohammad Al-Khaldi είχε επίσης πεθάνει στην επίθεση, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών δημοσιογράφων από την ίδια επίθεση σε έξι.

Ο Al Sharif είχε δεχθεί απειλές από το Ισραήλ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι τον σκότωσε, ισχυριζόμενο ότι ήταν επικεφαλής ενός πυρήνα της Χαμάς και συμμετείχε σε επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Το Al Jazeera απέρριψε τις ισραηλινές κατηγορίες όπως είχε κάνει και ο ίδιος ο δημοσιογράφος στο παρελθόν.

Η Χαμάς, από την πλευρά της συνέδεσε τη δολοφονία του με τη νέα σχεδιαζόμενη επίθεση του Νετανιάχου. Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι 238 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στα δύο χρόνια πολέμου. Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων έχουν σκοτωθεί 186.

Με πληροφορίες του Reuters