Ο Bansky ανάρτησε φωτογραφία από το νέου του έργο (Εικόνα)

Η νέα δημιουργία του Banksy εικάζεται ότι βρίσκεται στη Μασσαλία.

Ο θρυλικός street artist Banksy ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό μία φωτογραφία από τη νέα του δημιουργία που φαίνεται να είναι στη Μασσαλία της Γαλλίας αν και η ακρινής τοποθεσία του δεν έχει εξακριβωθεί.

Στο νέο του έργο ο δημιουργός απεικονίζει τη σκιά από ένα κολωνάκι δρόμου και τη μεταμορφώνει σε φάρο. «Θέλω να γίνω αυτό που είδες σε μένα» γράφει δίπλα.

Σύμφωνα με φανς του Banksy το έργο βρίσκεται στην Le Panier, μία περιοχή βόρεια του λιμανιού της Μασσαλίας που είναι γνωστή για τα γκράφιτι της. Εκεί υπάρχουν αρκετά γκράφιτι από τον Γάλλο street artist Invader.

Ωστόσο το BBC ισχυρίζεται ότι μετά από έρευνα που έκανε μέσω του Google Street View η εικόνα φαίνεται πως είναι στη Rue Felix Fregier, ένα δρομάκι στην περιοχή St-Lambert του λιμανιού, στα νότια της πόλης.

Έμπνευση για το μότο του Banksy εικάζεται ότι είναι το τραγούδι Softy, από τους Lonestar, που αναφέρει στους στίχους του «I want to be what you see in me/ I want to love you the way that you love me».

Με πληροφορίες του Guardian