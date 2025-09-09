Το νέο γκράφιτι του Bansky στα Δικαστήρια του Λονδίνου προκαλεί αντιδράσεις - Θα αφαιρεθεί

Εικάζεται ότι το γκράφιτι του Bansky συνδέεται με τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαμαρτυρία στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Palestine Action.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο έργο του Bansky σε τοίχο έξω από τα Βασιλικά Δικαστήρια στην καρδιά του Λονδίνου.

Το γκράφιτι εμφανίστηκε τη Δευτέρα και απεικονίζει έναν δικαστή με τήβεννο να χτυπά με σφυρί διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος κρατώντας πλακάτ που φέρει σημάδια αίματος.

Ο Banksy δημοσίευσε φωτογραφία του έργου του στο Instagram, όπως συνηθίζει, ισχυριζόμενος ότι είναι αυθεντικό, ενώ έφερε τη λεζάντα «Βασιλικά Δικαστήρια. Λονδίνο».

Οι υπάλληλοι ασφαλείας έξω από το δικαστήριο κάλυψαν αμέσως το έργο, το οποιο θα αφαιρεθεί, με την αιτιολογία ότι τα Βασιλικά Δικαστήρια είναι «διατηρητέο ​​κτίριο και πρέπει να διατηρήσει τον αρχικό του χαρακτήρα».

Εικάζεται ότι το γκράφιτι συνδέεται με τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαμαρτυρία στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Palestine Action.

Τα γκράφιτι του Banksy συχνά επικρίνουν την κυβερνητική πολιτική, τον πόλεμο και τον καπιταλισμό.