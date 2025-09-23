Μια συμβολική κίνηση «υπενθύμιση» της σπουδαίας κληρονομιάς που άφησε ο «γκάνγκστερ» στο ελληνικό μπάσκετ

Στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ πλέον δεσπόζει ένα εντυπωσιακό γκράφιτι του Νίκου Γκάλη, τιμώντας τον θρυλικό μπασκετμπολίστα και την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Το έργο βρίσκεται στην είσοδο του γυμναστηρίου και υποδέχεται τους φοιτητές, ενώ φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Γιάννη (@goatt_88) από την Κω.

Η ανάρτηση που συνοδεύει το γκράφιτι αναφέρει λόγια του Νίκου Γκάλη το 2011: «Εμένα με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, που βγαίνω έξω και με χαιρετάνε αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή για μένα. Δεν με συγκινεί τίποτα άλλο, ο απλός κόσμος με συγκινεί μόνο». Η κίνηση αυτή συνδυάζει την τέχνη του δρόμου με την τιμή σε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές της Ελλάδας, προσφέροντας ταυτόχρονα έμπνευση και χρώμα στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Η ανάρτηση του ΑΠΘ

