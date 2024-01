Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη στη νότια Βηρυτό, επικαλούμενο δύο πηγές ασφαλείας. Η περιοχή είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, η επίθεση έγινε με ντρόουν στην περιοχή Mashrafiyah και στόχευε τα γραφεία της Χαμάς.

Από την επίθεση έχουν σκοτωθεί τέσσερα άτομα σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ νεκρός είναι ο ηγέτης της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται το Ισραήλ θα πρόκειται για την πρώτη επίθεση στη Βηρυτό από το 2006.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής οι συγκρούσεις περιορίζονται στη συνοριακή γραμμή Ισραήλ – Λιβάνου ενώ έχουν σκοτωθεί πάνω από 100 μαχητές της Χεζμπολάχ.

Οι βόρειες κοινότητες του Ισραήλ έχουν εκκενωθεί καθώς υπάρχει φόβος για τις πυραυλικές επιθέσεις από τον Λίβανο.

Εκτός από τους μαχητές, στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί άμαχοι μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Τις τελευταίες ημέρες οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί και αυξάνονται οι φόβοι για περιφερειακή κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ θα γίνει πόλεμος πλήρους κλίμακας, ενώ αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένως επισημάνει ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για να εξοντώσει τη Χεζμπολάχ.

BREAKING: BEIRUT BLAST IS A POSSIBLE ASSASSINATION OF A KEY HAMAS MEMBER pic.twitter.com/scIVp8oEwO

Breaking: A major explosion right now in Beirut Lebanon, reports that it was a targeted hit on someone senior pic.twitter.com/0ezddEvdEX