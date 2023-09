Έως και 2,2 δισ. ευρώ μπορεί να έχει η Ελλάδα από ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μετά την συνάντηση που είχε στο Στρασβούργο με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως είπε, άμεση κινητοποίηση πόρων για την στήριξη της χώρας μας μπορεί να γίνει προς πέντε κατευθύνσεις:

---Να χρησιμοποιηθούν χρήματα της προηγούμενης περιόδου που δεν δαπανήθηκαν και διαφορετικά θα χαθούν από το Ταμεία Συνοχής

--Να κινητοποιηθούν πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποστήριξης οι οποίοι πρέπει να διοχετευθούν φέτος και ένα μέρος του ποσού αυτού να διατεθεί στους Έλληνες.

--Σε ότι αφορά στην Κοινή Αγροτική Πολιτική υπάρχουν δύο Ταμεία από προηγούμενο προγράμματα και το νέο Πρόγραμμα για την αγροτική πολιτική και όλα αυτά θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα δάση και τις αγροτικές υποδομές

---Διάθεση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, σε μία συζήητηση που πρέπει να τεθεί σε υψηλότερο επίπεδο και αν αυτό συμβεί θα μπορούν να διατεθούν του χρόνου 400 εκατομμύρια ευρώ

--Να χρησιμοποιηθούν κάποιοι πόροι από το πρόγραμμα "Νέα Γενιά 2"

Όπως είπε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα χρειαστούν και πολλές επενδύσεις για να ξαναδημιουργήσουμε μετά τις καταστροφές, ενώ επισήμανε πως οι Έλληνες μπορούν στηρίζονται στην Ευρώπη για γρήγορη στήριξη και για μέγιστη ευελιξία.

Τόνισε επίσης ότι θα δημιορυγηθεί μία task force εντός δύο ημερών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως η οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπροούμε να καλύψουμε πολλές άμεσες ανάγκες χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους του προϋπολογισμού και πρόσθεσε ότι έιναι πολύ επείγον η ΕΕ να δείξει την μέγιστη υποστήριξη κσι μέγιστη ευελιξία προκειμένου να βρει καινοτόμες ιδέες για να στηρίξει την Ελλάδα αμέσως αλλά και μεσοπρόθεσμα κια μακροπρόθεσμα.

Όπως είπε, επαναπρογραμματίζουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την επόμενη προγραμματική περίοδο ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή αυτών που καταστραφηκαν και για τη δημιουργόια νέων υποδομών.

Τάχθηκε επίσης υπέρ της αύξησης του Ταμείου Αλληλεγγύης για να να υπάρχουν σε αυτό περισσότεροι πόροι για τις χώρες που πλήττονται.

Greece could mobilise up to €2.25 billion in EU funds.



From unspent and front-loaded cohesion money, ESF+, @EUAgri funds.



In addition Greece can submit a request under the Solidarity Fund and consider loans under #NextGenEU. pic.twitter.com/zIyIb4jAZM