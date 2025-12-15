Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το 79% των παγετώνων του κόσμου δεν θα επιβιώσουν αυτόν τον αιώνα που διανύουμε.

Τα τρέχοντα σχέδια για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη θα σώσουν από την εξαφάνιση μόλις το 3% των παγετώνων των Άλπεων τον αιώνα που διανύουμε, με τους περισσότερους να λιώνουν μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Τα παγοπεδία της Κεντρικής Ευρώπης εξαφανίζονται ταχύτερα από οπουδήποτε αλλού στη Γη, σύμφωνα με έρευνα με επικεφαλής το ETH Zurich της Ελβετίας. Συνολικά, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το 79% των παγετώνων του κόσμου δεν θα επιβιώσουν αυτόν τον αιώνα, εκτός εάν οι χώρες εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

«Οι Άλπεις όπως τις γνωρίζουμε σήμερα θα αλλάξουν εντελώς μέχρι το τέλος του αιώνα», δήλωσε στο Politico ο Lander Van Tricht, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Το τοπίο θα είναι εντελώς διαφορετικό. Πολλά χιονοδρομικά κέντρα δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση σε παγετώνες... αυτοί που διατηρούμε είναι τόσο ψηλοί και τόσο απότομοι που δεν είναι πλέον προσβάσιμοι», είπε και πρόσθεσε πως θα αλλάξει ακόμα και το νερό που παρέχουν οι μικροί παγετώνες για βλάστηση και χωριά στην περιοχή.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Climate Change, είναι η πρώτη που υπολογίζει τον αριθμό των παγετώνων που θα απομένουν μέχρι το έτος 2100 υπό διαφορετικά σενάρια υπερθέρμανσης του πλανήτη. Προηγούμενες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στο μέγεθος ή τη μάζα του πάγου, τους παράγοντες που καθορίζουν τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τη λειψυδρία, καθώς οι παγετώνες κατέχουν το 70% του γλυκού νερού παγκοσμίως.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματά τους, συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης δεδομένων που δείχνει το προβλεπόμενο ποσοστό επιβίωσης καθενός από τους 211.000 παγετώνες του κόσμου, θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των κλιματικών επιπτώσεων στις τοπικές οικονομίες και τα οικοσυστήματα.

«Ακόμα και ο μικρότερος παγετώνας σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα στις Άλπεις, ακόμη και αν δεν είναι σημαντικός για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή τους υδάτινους πόρους, μπορεί να έχει τεράστια σημασία για τον τουρισμό, για παράδειγμα», δήλωσε ο Van Tricht. «Κάθε μεμονωμένος παγετώνας μπορεί να έχει σημασία».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 97% των παγετώνων της Κεντρικής Ευρώπης θα εξαφανιστούν αυτόν τον αιώνα εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσει τους 2,7 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, η αύξηση της θερμοκρασίας δηλαδή που αναμένεται βάσει των τρεχουσών πολιτικών των κυβερνήσεων για το κλίμα.

Αυτό σημαίνει ότι μόνο 110 από τους περίπου 3.200 παγετώνες της περιοχής θα επιβιώσουν τον επόμενο αιώνα. Αυτοί βρίσκονται στις Άλπεις, καθώς η άλλη οροσειρά της Ευρώπης, τα Πυρηναία της Ιβηρικής Χερσονήσου, πρόκειται να χάσει τους υπόλοιπους 15 παγετώνες της μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Εάν ο κόσμος καταφέρει να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5°C ή 2°C, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, οι Άλπεις θα χάσουν το 87% ή το 92% των παγετώνων, αντίστοιχα. Με αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4°C το 99% των αλπικών παγετώνων θα εξαφανιστούν αυτόν τον αιώνα, με μόνο 20 να επιβιώνουν μέχρι το 2100.

Σε όλα τα σενάρια, ωστόσο, η πλειονότητα των παγετώνων της Κεντρικής Ευρώπης θα λιώσει τις επόμενες δύο δεκαετίες. Οι επιστήμονες γράφουν ότι για αυτήν την περιοχή, η «κορυφή εξαφάνισης» - το έτος κατά το οποίο αναμένεται να εξαφανιστούν οι περισσότεροι παγετώνες δηλαδή - «προβλέπεται να συμβεί λίγο μετά το 2025».

Οι παγετώνες που βρίσκονται σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, όπως στην Ισλανδία και τη ρωσική Αρκτική, ή που περιέχουν τεράστιες ποσότητες πάγου έχουν τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης, δήλωσε ο Van Tricht.

Οι αλπικοί παγετώνες «είναι γενικά πολύ μικροί» και «πολύ ευαίσθητοι» στις κλιματικές αλλαγές, όπως οι θερμότερες πηγές, είπε. Τα μεγαλύτερα παγοπεδία, όπως ο παγετώνας του Ροδανού, θα επιβιώσουν από 2,7 βαθμούς Κελσίου θέρμανσης αλλά όχι από τους 4 βαθμούς Κελσίου, πρόσθεσε.

Η δεύτερη περισσότερο πληγείσα περιοχή είναι ο Δυτικός Καναδάς και οι ΗΠΑ, όπου βρίσκονται τα Βραχώδη Όρη. Εκεί το 96% των σχεδόν 18.000 παγετώνων αναμένεται να εξαφανιστούν αυτόν τον αιώνα υπό 2,7 βαθμούς Κελσίου υπερθέρμανσης.

Συνολικά, η μελέτη προβλέπει μια δραματική εξαφάνιση των παγετώνων σε όλο τον κόσμο: Με 2,7 βαθμούς Κελσίου θέρμανσης, το 79% των παγετώνων παγκοσμίως θα εξαφανιστούν μέχρι το τέλος του αιώνα, φτάνοντας το 91% στους 4 βαθμούς Κελσίου. Η τήξη αναμένεται να συνεχιστεί μετά το 2100, προσθέτουν οι ερευνητές.

Οι δραστικές περικοπές στις εκπομπές ρύπων, που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσαν να σώσουν δεκάδες χιλιάδες μεμονωμένους παγετώνες, ωστόσο, με τον ρυθμό εξαφάνισης να επιβραδύνεται στο 55% στους 1,5°C και στο 63% στους 2°C.

Ο ρυθμός εξαφάνισης σόκαρε ακόμη και τους επιστήμονες, δήλωσε ο Van Tricht. Γύρω στα μέσα του αιώνα, όταν η απώλεια παγετώνων φτάνει στο αποκορύφωμά της, «χάνουμε σε παγκόσμια κλίμακα 2.000 έως 4.000 παγετώνες ετησίως», ανάλογα με το επίπεδο της υπερθέρμανσης.

Με πληροφορίες του Politico