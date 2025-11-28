Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου - Το πρόγραμμα των δωρεάν εκδηλώσεων.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου (στις 19.00) το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φωταγωγείται και μεταμορφώνεται στον πιο μαγευτικό χριστουγεννιάτικο προορισμό της πόλης.

Η λαμπερή γιορτή, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά, σηματοδοτεί την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, που υλοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και έχει ελεύθερη είσοδο για όλους και όλες.

Στις 29 Νοεμβρίου τα αμέτρητα γιορτινά φώτα ανάβουν, χαρίζοντας τη λάμψη τους στα 80 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού και στα τρία στολισμένα έλατα που δεσπόζουν στην Αγορά.

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα ονειρικό τοπίο με το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων «BioLumina», που εμπνέεται από τη βιοφωταύγεια, την ικανότητα ορισμένων ζωντανών οργανισμών να παράγουν και να εκπέμπουν φως: τέσσερα έργα τέχνης διακεκριμένων καλλιτεχνών από το εξωτερικό και δύο ελληνικές συμμετοχές μαγνητίζουν τα βλέμματα, μεταμορφώνοντας το Πάρκο με υλικό το φως.

Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν και αυτά στο υπερθέαμα με τον δικό τους φαντασμαγορικό τρόπο: χορεύουν και φωτίζονται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Το σκηνικό της, κατεξοχήν, γιορτινής βόλτας στην Αθήνα συμπληρώνει το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, που περιμένει έμπειρους και μη πατινέρ να στροβιλιστούν στον πάγο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ραντεβού δίνεται ακριβώς στις 19.00 στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ όπου η σκηνή στήνεται για να υποδεχτεί τους Loop Quartet, τέσσερις φωνές που γίνονται όργανα, ρυθμός και μελωδία μετατρέποντας κάλαντα, swing classics και pop επιτυχίες, από το «Carol of the Bells» και το «Rocking Around the Christmas Tree» στο «All I want for Christmas», σε σύγχρονες πολυφωνικές εμπειρίες.

Ακολουθεί η Νίνα Μαζάνη, μια από τις πιο δυναμικές νέες παρουσίες της εγχώριας μουσικής σκηνής. Με τη χαρακτηριστική φωνή της παρουσιάζει, μαζί με το πενταμελές σχήμα της, ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τη βραδιά, γεμάτο swing και jazz διασκευές μεγάλων επιτυχιών, όπως οι «Careless Whisper», «Gimme!Gimme!Gimme!», «Let’s Get Loud», «Hot Stuff» και πολλές άλλες.

Η γιορτή της 29ης Νοεμβρίου θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ καθώς και τα κανάλια του ΚΠΙΣΝ στο YouTube και στο Facebook, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στο ERTFLIX.

Επίσης, θα μεταδοθεί μέσω live streaming στο David Geffen Hall του Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center. Τέλος, θα είναι διαθέσιμη και στα ψηφιακά κανάλια των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ Johns Hopkins και UCLA.



Τέλος, στον φετινό Χριστουγεννιάτικο Κόσμο, το ΚΠΙΣΝ εξασφάλισε -30% για δύο διαδρομές με ταξί μέσω Uber. Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν άνετα με Uber Taxi στα ειδικά pick-up και drop-off σημεία του ΚΠΙΣΝ, να εντοπίσουν τα QR codes και να επωφεληθούν από τον κωδικό για τις επόμενες δύο διαδρομές τους.

The Loop Quartet

Οι Loop Quartet είναι ένα φωνητικό σύνολο τεσσάρων καλλιτεχνών, της Ευγενίας Λιάκου, του Steve Μπέκα, της Λητώς Αμπατζή και του Αντώνη Βλάχου, που δημιουργούν μουσική αποκλειστικά με τη δύναμη της ανθρώπινης φωνής. Μέσα από τη χρήση looper και πολυφωνίας, συνδυάζουν στοιχεία από jazz, pop, swing και κλασικό ρεπερτόριο, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερη ζωντανή εμπειρία. Τα μέλη τους διαθέτουν μακρά πορεία στη μουσική, το θέατρο και το μιούζικαλ, με συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, και κοινό χαρακτηριστικό την έμφαση στη φωνή ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.

{https://youtu.be/vG-YvUiG5zs?si=e-gcsE-Jx8CXWTIf}

Νίνα Μαζάνη

Η Νίνα Μαζάνη αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της εγχώριας μουσικής σκηνής. Με τη χαρακτηριστική της χροιά και την έντονη σκηνική της παρουσία, κινείται με άνεση ανάμεσα στον ελληνόφωνο και τον αγγλόφωνο στίχο, αναζητώντας πάντα νέους τρόπους μουσικής έκφρασης. Συστήθηκε καλλιτεχνικά στο ευρύ κοινό το καλοκαίρι του 2022 με τη δική της εκδοχή στο τραγούδι «Η Νύχτα Μυρίζει Γιασεμί», που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ενώ πρόσφατα ξεχώρισε για την ερμηνεία της στο «Είναι Εντάξει Μαζί μου» του Κώστα Λειβαδά. Το 2023 συνεργάστηκε με τη Μαρινέλλα στη μουσικοχορευτική παράσταση «Σήμερα…», ενώ την περσινή σεζόν βρέθηκε στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου στην παράσταση «Sweet Dreams». Το καλοκαίρι του 2024 άνοιξε τις συναυλίες του APON σε όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανοδική της πορεία.

Συντελεστές:



Νίνα Μαζάνη - φωνή

Μάριος Καραμπότης - πλήκτρα

Μίνος Πετσετάκης - μπάσο

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - τύμπανα

Πέτρος Σπυθουράκης - ηλεκτρική κιθάρα

Γιάννης Παπαναστασίου - σαξόφωνο

Πληροφορίες



O Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει

Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 19.00

Αγορά ΚΠΙΣΝ

Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Η συναυλία διατίθεται σε προσβάσιμη μορφή με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και Ζωντανό Υπερτιτλισμό των στίχων, της μουσικής και της παρουσίασης. Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας παρέχονται από την ATLAS E.P.



Ειδικά για το βράδυ της εκδήλωσης, το shuttle bus του ΚΠΙΣΝ θα εκτελεί δρομολόγια σε συνεχόμενη κυκλική ροή (Συγγρού Φιξ - ΚΠΙΣΝ) από τις 17.30 έως τις 22.30.

Μέγας Δωρητής του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)