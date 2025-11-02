Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο.

Ο Νοέμβριος στο Netflix, εκτός από νέες σειρές και ταινίες φέρνει και χριστουγεννιάτικο άρωμα με τις πρώτες γιορτινές κυκλοφορίες.



Παράλληλα, μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές του streamer, το Stranger Things -επιτέλους- επιστρέφει με το πρώτο κεφάλαιο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκιγιέρμο ντελ Τόρο μεταμορφώνει τον Τζέικομπ Ελόρντι (Euphoria) σε Frankenstein.

Σειρές του Netflix

Το Παιχνίδι του Καλαμαριού: Η Δοκιμασία: Σεζόν 2 (Squid Game: The Challenge: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 4/11



Με νέες απρόβλεπτες δοκιμασίες και επικίνδυνα παιχνίδια με επιρροές από τη διάσημη σειρά, αυτό το ριάλιτι ζωντανεύει το φαινόμενο του Παιχνιδιού του Καλαμαριού.

Χεβέλιους (Heweliusz)

Κυκλοφορεί στις 5/11



Μετά από μια ναυτική τραγωδία, ο εκτός υπηρεσίας καπετάνιος αναζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη για όσους έχασαν τη ζωή τους — και για όσους άφησαν πίσω.

{https://youtu.be/XpL7-I7x3s0?si=KS_X608S9-c1kLHR}



Αντίστροφη Μέτρηση: Τζέικ Εναντίον Τανκ (Countdown: Jake vs. Tank)

Κυκλοφορεί στις 5/11



Jake Paul εναντίον Gervonta «Tank» Davis σε ένα μεγαλοπρεπές υπερθέαμα πυγμαχίας.



Το Σόου του Βινς Στέιπλς: Σεζόν 2 (The Vince Staples Show: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 6/11



Όταν ο διάσημος αθλητής θείος του πεθαίνει, ο Βινς ξεκινάει μια παράξενη, αστεία κι ενίοτε επικίνδυνη οδύσσεια στην μπλεγμένη ιστορία της ζωής του.

{https://youtu.be/Zs_lnFJt03A?si=iU8btnAwwAj2j-xP}



Death by Lightning

Κυκλοφορεί στις 6/11



Η ιστορία του Τζέιμς Γκάρφιλντ — που αναδείχθηκε από την αφάνεια για να γίνει ο 20ός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών — και του Τσαρλς Γκιτό, του ανθρώπου που τον σκότωσε.



{https://youtu.be/6jopqrSojQE?si=lC1keOeo8xjx5ViN}



Ήσουν Εκεί (As You Stood By)

Κυκλοφορεί στις 7/11



Δυο γυναίκες που έχουν παγιδευτεί σε κακοποιητικούς γάμους σχεδιάζουν έναν φόνο για να ξεφύγουν. Ένας απροσδόκητος όμως επισκέπτης απειλεί το σχέδιο και τη ζωή τους.

{https://youtu.be/ZYflvue1yIE?si=e-VCdBNNaQq791ln}

Mrs Playmen

Κυκλοφορεί στις 12/11



Προδομένη από τον άντρα της, μια γυναίκα διευθύνει ένα περιοδικό ερωτικού περιεχομένου που γίνεται σύμβολο ενδυνάμωσης στη Ρώμη του '70. Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα.



{https://youtu.be/EilQgosN7L4?si=B0Uym-pXIOY1ICVA}



Έγκλημα στο Δελχί: Σεζόν 3 (Delhi Crime: Season 3)

Κυκλοφορεί στις 13/11

Η 3η σεζόν του Delhi Crime εμβαθύνει στο σκοτεινό υπόκοσμο του εμπορίου όπλων στη Βορειοανατολική Ινδία, ενώ παράλληλα εντοπίζει μυστηριώδεις συνδέσεις με τα φορτηγά που συνδέονται με την εξαφάνιση κοριτσιών από την προηγούμενη σεζόν.

Το Τέρας Μέσα Μου (The Beast in Me)

Κυκλοφορεί στις 13/11



Μια διάσημη συγγραφέας παγιδεύεται σε ένα διαστροφικό παιχνίδι με τον νέο της πλούσιο και πανίσχυρο γείτονα, ο οποίος μπορεί να είναι δολοφόνος.

{https://youtu.be/8iNHGKcP0cM?si=lDN3v0m8IqBuh9RA}



Ο Τελευταίος Επιζών Σαμουράι (Last Samurai Standing)

Κυκλοφορεί στις 13/11



Μία ζωή, ένας πόντος. Ο Σούτζιρο συμμετέχει σε ένα θανάσιμο παιχνίδι όπου κερδίζεις πόντους με κάθε δολοφονία. Ποιος σαμουράι θα επικρατήσει σε αυτό το μοχθηρό σχέδιο;

{https://youtu.be/eLfE-WiHAWU?si=_EW6SvId-NXBDkft}



Τον Ήλιο Αν Δεν Είχα Δει (Had I Not Seen the Sun: Part 1)

Κυκλοφορεί στις 13/11



Όταν ένας διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος δίνει συνέντευξη σε μια νέα γυναίκα, το παρελθόν του αποκαλύπτει βαθιά τραύματα και πόνο που σχετίζονται με τον πρώτο του έρωτα.



Πώς να Κερδίσεις το Λαχείο (How to Win the Lottery)

Κυκλοφορεί στις 14/11



Απογοητευμένος από τη ζωή και τα οικονομικά του προβλήματα, ένας άντρας σχεδιάζει να κλέψει στην κλήρωση του λαχείου που μεταδίδεται τηλεοπτικά με τη βοήθεια συνεργών.



Ζηλιάρα: Σεζόν 3 (Envious: Season 3)

Κυκλοφορεί στις 19/11



Η Βίκι έχει τα πάντα: ένα καυτό αγόρι, μια λαμπρή καριέρα και μια οικογένεια που μεγαλώνει. Θα καταφέρει να χαλαρώσει και να το απολαύσει ή θα αυτοτιμωρείται για πάντα;



Άνθρωπος εκ των Έσω: Σεζόν 2 (A Man on the Inside: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 20/11



Ο Τσαρλς κυκλοφορεί ινκόγκνιτο σε ένα κολέγιο, όπου οι ύποπτοι είναι τόσο απρόβλεπτοι όσο και τα στοιχεία, και το ξεφάντωμα παίρνει απρόσμενα προσωπικές διαστάσεις.

Is it Cake? Γιορτές: Σεζόν 2 (Is It Cake? Holiday: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 25/11



Από χριστουγεννιάτικα δέντρα μέχρι μπισκότα τζίντζερμπρεντ, γνωστοί ζαχαροπλάστες φτιάχνουν γιορτινά γλυκίσματα και ξεγελούν διάσημους κριτές για να κερδίσουν το έπαθλο.



Stranger Things 5: Volume 1

Κυκλοφορεί στις 26/11



Είναι φθινόπωρο του 1987. Το Χόκινς κουβαλά τα σημάδια από το άνοιγμα των ρηγμάτων και οι ήρωές μας έχουν έναν κοινό σκοπό: να βρουν και να σκοτώσουν τον Βέκνα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ούτε τι ετοιμάζει. Η αποστολή τους περιπλέκεται από τη στρατιωτική καραντίνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, η οποία εντατικοποιεί την αναζήτηση της Έντεκα, που αναγκάζεται να κρυφτεί για ακόμη μία φορά. Η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ πλησιάζει και μαζί της ένας μεγάλος, γνώριμος τρόμος. Η τελευταία μάχη βρίσκεται προ των πυλών, όπως κι ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από οτιδήποτε άλλο έχει αντιμετωπίσει η παρέα στο παρελθόν. Για να βάλουν τέλος σ' αυτόν τον εφιάλτη, οι ήρωές μας θα χρειαστούν τους πάντες –όλη την παρέα– ενωμένους, για μία τελευταία φορά.



{https://youtu.be/PssKpzB0Ah0?si=Rh88ry6G0WCwjXBb}

Ταινίες του Netflix

Φράνκενσταϊν (Frankenstein)

Κυκλοφορεί στις 7/11



Ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αφηγείται την κλασική ιστορία της Μαίρης Σέλλεϋ για έναν ιδιοφυή επιστήμονα και το πλάσμα που ζωντανεύει η φιλοδοξία του.



{https://youtu.be/9WZllcEgWrM?si=GvTHwNeBetVi4k9W}

Ένας Γαμπρός και Δύο Νύφες (Groom & Two Brides)

Κυκλοφορεί στις 7/11



Ο Άνταμ έχει αλλεργία στον έρωτα, αλλά καταλήγει αρραβωνιασμένος με την κόρη του αφεντικού του και με την πρώτη του αγάπη. Τώρα πρέπει να κρατήσει τη διπλή του ζωή κρυφή.



{https://youtu.be/xCHkv92IagA?si=POYdbrtHdF66OLRa}



Μάνγκο (Mango)

Κυκλοφορεί στις 7/11



Μια φιλόδοξη ξενοδόχος και η απρόθυμη κόρη της ταξιδεύουν στη Μάλαγα, όπου βρίσκουν αυτό που λαχταρούσαν στον ειδυλλιακό οπωρώνα μάνγκο ενός αγρότη.



Χριστούγεννα με τον Πρώην (A Merry Little Ex-Mas)

Κυκλοφορεί στις 12/11



Ένα διαζύγιο. Ένα τελευταίο οικογενειακό ταξίδι. Αυτά θέλουν η Κέιτ κι ο Έβερετ για τα Χριστούγεννα – μα νέοι έρωτες και παλιά συναισθήματα περιπλέκουν τα σχέδιά τους.



{https://youtu.be/zLuOjCbDuwY?si=kwcLQ0xNqDDOU4mn}



Λεφτέρ: Η Ιστορία του Καθηγητή (Lefter: The Story of The Ordinarius)

Κυκλοφορεί στις 14/11



Ένας ποδοσφαιριστής-θαύμα γίνεται διάσημος, αντιμετωπίζοντας προκαταλήψεις και εσωτερικές συγκρούσεις στην πορεία του προς την υπεροχή. Βασισμένο στη ζωή του Λεφτέρ.



Ο Γιος των Χίλιων Πατεράδων (The Son of a Thousand Men)

Κυκλοφορεί στις 19/11



Σε ένα μικρό χωριό, ένας μοναχικός ψαράς που ποθεί έναν γιο μαγεύεται από ένα αιθέριο φως που τον ενώνει με τους άλλους και τα ξεχασμένα μυστικά τους.



{https://youtu.be/3gFPO65At9Q?si=gH25opB8StIhht94}



Σαμπάνια στον Έρωτα (Champagne Problems)

Κυκλοφορεί στις 19/11



Μια δυναμική Αμερικανίδα πηγαίνει στο Παρίσι αποφασισμένη να εξαγοράσει μια επωνυμία σαμπάνιας μέχρι τα Χριστούγεννα – και ερωτεύεται τυχαία τον κληρονόμο της εταιρείας.



{https://youtu.be/eba-EoMPBX8?si=0PbPJzuLd4ghlRpR}



Τρέλες (The Follies)

Κυκλοφορεί στις 20/11



Έξι γυναίκες έχουν μια κοινή «φίλη» — την τρέλα, η οποία τις προτρέπει να δουν αλλιώς την πραγματικότητα, να πάρουν τολμηρές αποφάσεις και να αλλάξουν τη ζωή τους.



Όνειρα Τραίνων (Train Dreams)

Κυκλοφορεί στις 21/11

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα, ένας υλοτόμος ζει μια ήσυχη ζωή καθώς βιώνει τον έρωτα και την απώλεια κατά τη διάρκεια μιας εποχής μνημειωδών αλλαγών στην Αμερική στις αρχές του 20ού αιώνα.



{https://youtu.be/_Nk8TrBHOrA?si=hQqCkw1GeA-6ZNk-}

Μία Λήψη με τον Εντ Σίραν (ONE SHOT with Ed Sheeran)

Κυκλοφορεί στις 21/11



Ένας τραγουδιστής. Μία πόλη. Μία λήψη. Ο Εντ Σίραν ταρακουνά τους δρόμους της Νέας Υόρκης με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, σ' αυτήν τη ζωντανή μουσική εμπειρία.



Χριστουγεννιάτικη Ληστεία (Jingle Bell Heist)

Κυκλοφορεί στις 26/11

Δύο εκκολαπτόμενοι εγκληματίες θέλουν να ληστέψουν ένα εμπορικό στο Λονδίνο την παραμονή των Χριστουγέννων, μα η κατάσταση περιπλέκεται όταν προκύπτουν συναισθήματα.



{https://youtu.be/AAEzB2LzFfM?si=TsN4YLHOl7GR7tmL}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Αμερικανοί Πεζοναύτες (MARINES)

Κυκλοφορεί στις 10/11



Σ' αυτήν την καθηλωτική στρατιωτική σειρά ντοκιμαντέρ, η 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών εκτελεί επικίνδυνες ασκήσεις μάχης στον Ειρηνικό.



{https://youtu.be/de4Mh5wYSgc?si=Z_dQNWk-5gF1eHnK}



Ελοά η Όμηρος: Ζωντανά στην Τηλεόραση (Eloá the Hostage: Live on TV)

Κυκλοφορεί στις 12/11



Αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ερευνά μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις ομηρίας της Βραζιλίας: την απαγωγή μιας έφηβης κοπέλας από τον πρώην φίλο της.

Selena y Los Dinos: Το Χρονικό μιας Οικογένειας (Selena y Los Dinos)

Κυκλοφορεί στις 17/11



Ακυκλοφόρητο υλικό και εξομολογητικές συνεντεύξεις τιμούν τη ζωή και την κληρονομιά της θρυλικής Μεξικανοαμερικανής τραγουδίστριας Σελίνα Κιντανίγια και της μπάντας της.



{https://youtu.be/tNIbJywaCq0?si=TlZmJQJFeNieH_wX}



Το Μυστήριο της Οικογένειας Κάρμαν (The Carman Family Deaths)

Κυκλοφορεί στις 19/11



Η δραματική θαλάσσια διάσωση ενός νεαρού άντρα γεννά κατηγορίες ότι δολοφόνησε δύο μέλη της πλούσιας οικογένειάς του από τη Νέα Αγγλία. Ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος.

Αγνοούνται: Νεκροί ή Ζωντανοί;: Σεζόν 2 (Missing: Dead or Alive?: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 24/11



Μια νέα γυναίκα χάνεται μέσα στη νύχτα. Ένας άντρας εξαφανίζεται. Η αστυνομία ερευνά νέες υποθέσεις σ' αυτήν την ανατριχιαστική σειρά αληθινών εγκλημάτων.



The Stringer: Ποιος Έβγαλε τη Φωτογραφία; (The Stringer: The Man Who Took The Photo)

Κυκλοφορεί στις 248/11



Ποια είναι η ιστορία μιας εμβληματικής φωτογραφίας από τον πόλεμο του Βιετνάμ; Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά την πατρότητα μιας εικόνας που σημάδεψε μια εποχή.

Netflix K&F Film

Τα Σνιτς (Dr. Seuss's The Sneetches)

Κυκλοφορεί στις 3/11



Μια αναπάντεχη φιλία ανθίζει ανάμεσα σε δύο νεαρά Σνιτς σε ένα νησί αγκαλιασμένο από παραλίες, σ' αυτό το γλυκό μιούζικαλ με φόντο τον κόσμο του Δρα Σους.

Κάνε Όνειρα (In Your Dreams)

Κυκλοφορεί στις 14/11



Δύο αδέλφια ταξιδεύουν στο αλλόκοτο τοπίο των ονείρων τους, για να ζητήσουν από τον Μορφέα, που πραγματοποιεί ευχές, την τέλεια οικογένεια.

(https://youtu.be/IG1p9fhNIks?si=mE4r2kgbQ6fTZBsL}

Netflix K&F Film





Τα Κακά Παιδιά: Η Διάρρηξη (The Bad Guys: Breaking In)

Κυκλοφορεί στις 6/11



Πώς μπλέχτηκαν εξαρχής τα Κακά Παιδιά στις παράνομες δουλειές τους; Μάθετε σε αυτή την ξεκαρδιστική σειρά πρίκουελ που διαδραματίζεται πριν από τις επιτυχημένες ταινίες.

{https://youtu.be/o6HXxD6CcLg?si=vu-_nQJKDj-udRVn}



Sesame Street (Sesame Street: Volume 1)

Κυκλοφορεί στις 10/11



Αυτή η νέα εκδοχή της κλασικής σειράς Σουσάμι Άνοιξε περιλαμβάνει χαρακτήρες που αγαπήσατε, ενότητες που λατρέψατε – και νέους τρόπους για παιχνίδι!

Ακαδημία Μονόκερων: Κεφάλαιο 4 (Unicorn Academy: Chapter 4)

Κυκλοφορεί στις 13/11



Όταν οι εορτασμοί για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο παίρνουν άσχημη τροπή, οι ένοικοι του Ζαφειριού σώζουν την κατάσταση και ανακαλύπτουν το αληθινό πνεύμα των γιορτών.

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 12 (Gabby's Dollhouse: Season 12)

Κυκλοφορεί στις 17/11



Από το νέο χαριτωμένο καφέ που ανοίγουν μέχρι το αξιαγάπητο δρακάκι που εκπαιδεύουν, η Γκάμπι κι η παρέα της κάνουν τον κόσμο καλύτερο, με το μυαλό και την καρδιά τους.

Jurassic World: Η Θεωρία του Χάους: Σεζόν 4 (Jurassic World: Chaos Theory: Season 4)

Κυκλοφορεί στις 20/11



Ξανά μαζί, τα μέλη της Εξάδας του Νούμπλαρ δοκιμάζουν τη φιλία τους, προσπαθώντας να σώσουν ευάλωτους δεινόσαυρους, να λύσουν επικά προβλήματα – και να επιβιώσουν.

Netflix Comedy Special

Λιάν Μόργκαν: Ανείπωτα Πράγματα (Leanne Morgan: Unspeakable Things)

Κυκλοφορεί στις 4/11



Από την αποκάλυψη του μυστικού για έναν μακρόβιο γάμο μέχρι τη δοκιμή CBD για πρώτη και τελευταία φορά, η Λιάν Μόργκαν ξεφουρνίζει αλήθειες με αέρα Αμερικανικού Νότου.



{https://youtu.be/7xt0TcGKOKs?si=7wgAIfue7h0p95ol}

Netflix Life Event

Τζέικ Πολ Εναντίον Τανκ Ντέιβις (Jake Paul vs. Tank Davis)

Κυκλοφορεί στις 15/11



Ο Τζέικ Πολ συγκρούεται με τον Τζερβόντα «Τανκ» Ντέιβις σ' ένα πυγμαχικό mega-event της Most Valuable Promotions ζωντανά από το Kaseya Center του Μαϊάμι.



WWE Survivor Series: 2025

Κυκλοφορεί στις 30/11



Οι Superstars αναμετρώνται σε συγκρούσεις που βγάζουν πρωταθλητές, ονειρεμένες αναμετρήσεις και τον εμβληματικό αγώνα WarGames στο Fall Classic του WWE.

Μην χάσετε επίσης

01/11/2025

Επιστροφή στη Γαλάζια Λίμνη Return to the Blue Lagoon

Σρεκ Shrek

Σρεκ 2 Shrek 2

Σρεκ ο Τρίτος Shrek the Third

Απατεώνες της Πλάκας First Sunday

Ο Εξορκισμός της Έμιλυ Ρόουζ The Exorcism of Emily Rose

02/11/2025

Δικηγόρος Διαζυγίων Divorce Lawyer: Season 1

04/11/2025

Transformers

05/11/2025

Η Ετυμηγορία A Time to Kill

Φανταστικοί Φίλοι IF

06/11/2025

A Miracle

08/11/2025

Bleeding Tiger: Internal Affairs

14/11/2025

13 Ώρες: Οι Μυστικοί Στρατιώτες της Βεγγάζης 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

15/11/2025

Operation Mistletoe

Renovation Romance

A Cinderella Christmas Ball

21/11/2025

Legasi: Bomba the Movie

I am Mita, Your Housekeeper.: Season 1