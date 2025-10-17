Η σειρά έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή Τοp 10 σε 66 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Ανακατεύτηκε για τα καλά η τράπουλα στην κατάταξη των σειρών του Netflix, για την εβδομάδα 6-12 Οκτωβρίου. Η σειρά που βλέπουν όλοι οι συνδρομητές αυτή τη στιγμή στην πλατφόμρα είναι το «Monster: The Ed Gein Story» που αποτελεί την τρίτη σεζόν της ανθολογίας true crime «Monster», δημιουργίας των Ryan Murphy και Ian Brennan.

Η σειρά που έκανε πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου 2025 και επικεντρώνεται στη ζωή και τα εγκλήματα του Edward «Ed» Gein, γνωστού ως «Ο Χασάπης του Πλέινφιλντ», φιγουράρει στην πρώτη θέση του Top 10, συγκεντρώνοντας 20,7 εκατομμύρια προβολές.

Η σειρά έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή της λίστας σε 66 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Νορβηγία και αρκετές άλλες.





«Κατά συρροή δολοφόνος. Ληστής τάφων. Ψυχοπαθής. Στους παγωμένους αγρούς του αγροτικού Ουισκόνσιν τη δεκαετία του ’50, ένας φιλικός, ευγενικός ερημίτης με το όνομα Έντι Γκιν ζούσε ήσυχα σε μια σαπισμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι γεμάτο φρίκη τόσο αποτρόπαιη, που θα αναδιαμόρφωνε τον αμερικανικό εφιάλτη. Ωθούμενος από την απομόνωση, την ψύχωση και μια καταναλωτική εμμονή με τη μητέρα του, τα διεστραμμένα εγκλήματα του Γκιν γέννησαν ένα νέο είδος τέρατος που θα στοιχειώσει το Χόλιγουντ για δεκαετίες», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της σειράς, που ωστόσο έχει λάβει ανάμεικτες κριτικές.

{https://youtu.be/T8FeHSoTHs8?si=uKbRoHvo5syQeApH}



Όσον αφορά τις υπόλοιπες σειρές που επέλεξαν να παρακολουθήσουν περισσότερο οι Έλληνες συνδρομητές του Netflix είναι η πρώτη σεζόν του Old Dog, New Tricks που τερματίζει στη δεύτερη θέση, ο πρώτος κύκλος του Old Money: Season 1 στην τρίτη θέση και το ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ που έρχεται τέταρτο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δημοφιλείς σειρές Wayward με την Τόνι Κολέτ και Ángela έχουν υποχωρήσει στην πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Επίσης, η νέα σειρά House of Guinness: Season 1 του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού των Peaky Blinders και σεναριογράφου του νέου Τζέιμς Μποντ, βρίσκεται στην όγδοη θέση του Top 10.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά τη δεύτερη σεζόν της Wednesday, αν και έχει εξαφανιστεί από το ελληνικό Netflix, στο global τερματίζει τελευταία, στη δέκατη θέση.