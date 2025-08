«Τα Πάθη του Χριστού»: Ένα σίκουελ - δύο ταινίες: Σε σημαδιακές ημερομηνίες η πρεμιέρα

Η ταινία «The Resurrection of the Christ» του Μελ Γκίμπσον θα χωριστεί σε δύο ταινίες που θα κυκλοφορήσουν με διαφορά, 40 μέρες και 40 νύχτες η μία από την άλλη...

Η Aνάσταση του Ιησού μία φορά δεν ήταν αρκετή για τον Μελ Γκίμπσον. H Lionsgate αποκάλυψε ότι η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού», θα χωριστεί σε δύο ταινίες — και, σύμφωνα με το θέμα τους, θα κυκλοφορήσουν σε δύο σημαντικές ημερομηνίες για τους Καθολικούς!

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του The Resurrection of the Christ θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο μέρος θα κυκλοφορήσει 40 ημέρες (και 40 νύχτες) αργότερα, την Ημέρα της Αναλήψεως, που είναι στις 6 Μαΐου 2027.

Οι ταινίες είναι η συνέχεια της ιστορικής ταινίας του 2004, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Τζιμ Καβίζελ ως Χριστός και η Μόνικα Μπελούτσι ως Μαρία Μαγδαληνή. Το πρότζεκτ αυτοχρηματοδοτήθηκε από τον Γκίμπσον με κόστος 30 εκατομμύρια δολάρια, ένα ρίσκο που αποδείχθηκε περισσότερο από επιτυχημένο, καθώς η ταινία έβγαλε 83 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της,ενώ είχε συνολικά έσοδα 370 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και περισσότερα από 610 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμια box office.



{https://youtu.be/K83366UdtXw?si=6l8upFt7lJdM29HA}

Αξίζει να σημειωθεί ότι πίσω από την παραγωγή του σίκουελ βρίσκεται και πάλι ο Μελ Γκίμπσον.

«Ελπίζω [να ξεκινήσω τα γυρίσματα] κάποια στιγμή το επόμενο έτος», δήλωσε ο Γκίμπσον στο podcast του Τζόε Ρόγκαν. «Υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, επειδή [το σενάριο] είναι ένα τοξικό ταξίδι. Δεν έχω διαβάσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Περιέχει κάποια τρελά πράγματα. Για να αφηγηθείς σωστά την ιστορία, πρέπει να ξεκινήσεις με την πτώση των αγγέλων. Βρίσκεσαι σε έναν άλλο κόσμο. Πρέπει να πας στην Κόλαση. Πρέπει να πας στον Sheol [Κάτω Κόσμοw, o τόπος των νεκρών κατά την εβραϊκή Βίβλο]».

«Δηλαδή θα έχεις την Κόλαση; Θα έχεις τον Σατανά;», τον ρώτησε ο Ρόγκαν.



«Πρέπει να βρεις την προέλευσή του», απάντησε ο Γκίμπσον και εξήγησε: «Το σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό. Θα χρειαστεί πολύς προγραμματισμός. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Είναι πολύ φιλόδοξο, αλλά θα το δοκιμάσω... Χρειάζεται να βρεις έναν τρόπο που να μην είναι κλισέ ή προφανής. Είναι σχεδόν σαν μαγικό κόλπο. [Η ιστορία] ξεκινά από την πτώση των αγγέλων και φτάνει μέχρι το θάνατο του τελευταίου αποστόλου».



Το σίκουελ βρίσκεται στα σκαριά εδώ και περίπου μια δεκαετία, ωστόσο τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν προς τα τέλη του καλοκαιριού σε διάφορες τοποθεσίες στην Ευρώπη.



«Για πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το The Resurrection of the Christ είναι το πιο πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό γεγονός της γενιάς μας. Είναι επίσης μια επιβλητική και θεαματικά επική ταινία που θα αφήσει τους κινηματογραφόφιλους σε όλο τον κόσμο με κομμένη την ανάσα», δήλωσε ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group, Άνταμ Φόγκελσον, όταν ανακοίνωσε τον Μάιο ότι η Lionsgate θα συμμετάσχει στο έργο. «Ο Μελ είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της εποχής μας, και αυτό το έργο είναι τόσο βαθιά προσωπικό για τον ίδιο όσο και το τέλειο δείγμα για το ταλέντο του ως κινηματογραφιστή».