Ούμα Θέρμαν: Ο λόγος που σταμάτησε τις ταινίες δράσης μετά το Kill Bill

20 χρόνια μετά το «Kill Bill», η Ούμα Θέρμαν αποκαλύπτει τον λόγο που είναι έτοιμη να γίνει ξανά σταρ της δράσης.

Υπήρξε μια εποχή που η Ούμα Θέρμαν απλά δεν μπορούσε να μείνει μακριά από τις ταινίες δράσης. Τίτλοι όπως το Pulp Fiction και το Batman & Robin την έβαλαν στο επίκεντρο πρότζεκτ δράσης υψηλών οκτανίων, αλλά η ταινίες που την εδραίωσαν ως είδωλο του είδους ήταν τα Kill Bill του Κουέντιν Ταραντίνο. Μετά την άφιξη της δεύτερης ταινίας και την κινηματογραφική της επιτυχία, η Θέρμαν, έβγαλε την κίτρινη στολή, άφησε το σπαθί της στην άκρη και άλλαξε λωρίδα σε μια προσπάθεια να αναζητήσει ρόλους που δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς για τους οποίους είχε γίνει τόσο γνωστή.



Ωστόσο, σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 2 Ιουλίου, η ηθοποιός θα επιστρέψει στη σφαίρα της δράσης χάρη στο The Old Guard 2 του Netflix, ξαναμπαίνοντας στην αρένα με τον πιο badass τρόπο!



Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής της στο The Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον, η ηθοποιός εξήγησε γιατί άρχισε να αποφεύγει τις ταινίες δράσης και αναφέρθηκε στον λόγο που το The Old Guard 2 έμοιαζε ως το ιδανικό πρότζεκτ για να επιστρέψει σε αυτό το είδος ταινιών.



{https://youtu.be/uGsWYV2bWAc?si=6G565hjzFhxPn9JT}



Όπως είπε, μετά το Kill Bill «Δεν ήθελα να παίξω σε ένα σωρό ταινίες δράσης Β' κατηγορίας. Όταν κάνεις το Kill Bill, δεν σταματάς ποτέ να ακούς ότι "πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός με το τι θα κάνω στη συνέχεια". Έτσι έκανα άλλα πράγματα».



Η στιγμή για να αλλάξει γνώμη ήρθε με την ταινία The Old Guard του 2020, όταν είδε την Άντι της Σαρλίζ Θερόν να κλωτσάει, να χτυπάει και να εξολοθρεύει τα πάντα στο πέρασμά της. Περιγράφοντας τη συνάδελφό της ως «φαινόμενο» και «απίστευτη», πρόσθεσε η Θέρμαν.



«Η Σαρλίζ ήταν τόσο επική στην ταινία [The Old Guard του 2020]. Και έτσι σκέφτηκα, "Θα μπορούσα να πάω να το κάνω αυτό για εκείνη. Θα πάω να την υποστηρίξω και να την πολεμήσω και να τα βάλω μαζί της". Νομίζω ότι ήταν τόσο φανταστική σε αυτό. Και σκέφτηκα ότι ήταν ένα μοναδικό είδος ταινίας δράσης. Είχε τόσο χαρακτήρα και βάθος και ήταν πραγματικά πολύ συγκινητική», είπε η ηθοποιός.



{https://youtu.be/lyivgZ074PY?si=qoVDHfM4Vnf9qREA}





Λίγα λόγια για το The Old Guard 2

Όπως και η πρωτότυπη ταινία του 2020, το επερχόμενο σίκουελ αντλεί έμπνευση από την ομώνυμη σειρά graphic novel των δημιουργών Γκρεγκ Ρούκα στο σενάριο και Λεάντρο Φερνάντεζ στην εικονογράφηση.

Η Ούμα Θέρμαν και ο Χένρι Γκόλντινγκ προστέθηκαν στο καστ ενώ οι Κίκι Λέιν, Μαρουάν Κενζάρι, Λούκα Μαρινέλι, Ματίας Σένεαρτς και Τσιούετελ Ετζιοφόρ, επέστρεψαν στους ρόλους τους.



Η Θέρμαν υποδύεται έναν μυστηριώδη χαρακτήρα γνωστό ως «η πρώτη των αθανάτων».

Το «The Old Guard 2» επικεντρώνεται στη Θερόν «ως Ανδρομάχη της Σκυθίας, ή αλλιώς Andy, η οποία καλείται να διαχειριστεί τη νέα της θνητότητα, την ίδια στιγμή που προετοιμάζεται για μια αναμέτρηση με μια μυστηριώδη εχθρό (Θέρμαν)».

Η ταινία «The Old Guard 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 2 Ιουλίου.