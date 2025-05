Το Τhe Old Guard 2 έπαθε Kill Bill: H «Νύφη» Ούμα Θέρμαν εναντίον Σαρλίζ Θερόν

Δείτε την επική σύγκρουση της Ούμα Θέρμαν με την Σαρλίζ Θερόν στο τρέιλερ του The Old Guard 2.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «The Old Guard 2» στο οποίο βλέπουμε τη Σαρλίζ Θερόν και την ομάδα των αθάνατων μισθοφόρων της να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια καινούργια απειλή.

Όπως και η πρωτότυπη ταινία του 2020, το επερχόμενο σίκουελ αντλεί έμπνευση από την ομώνυμη σειρά graphic novel των δημιουργών Γκρεγκ Ρούκα στο σενάριο και Λεάντρο Φερνάντεζ στην εικονογράφηση.

Η Ούμα Θέρμαν και ο Χένρι Γκόλντινγκ προστέθηκαν στο καστ ενώ οι Κίκι Λέιν, Μαρουάν Κενζάρι, Λούκα Μαρινέλι, Ματίας Σένεαρτς και Τσιούετελ Ετζιοφόρ, επέστρεψαν στους ρόλους τους.



Η Θέρμαν υποδύεται έναν μυστηριώδη χαρακτήρα γνωστό ως «η πρώτη των αθανάτων».

Το «The Old Guard 2» επικεντρώνεται στη Θερόν «ως Ανδρομάχη της Σκυθίας, ή αλλιώς Andy, η οποία καλείται να διαχειριστεί τη νέα της θνητότητα, την ίδια στιγμή που προετοιμάζεται για μια αναμέτρηση με μια μυστηριώδη εχθρό (Θέρμαν)».



«Για αιώνες, σας παρακολουθώ να αγωνίζεστε για την προστασία της ανθρωπότητας, ενώ εγκαταλείπετε το είδος σας», λέει η Θέρμαν στο κλιπ. «Θα καταστρέψω εσένα και ό,τι εκπροσωπείς με μια δύναμη που δεν μπορείς καν να φανταστείς ακόμα».



Όταν ο χαρακτήρας της Θερόν, η Andy, τη ρωτάει ποια είναι, ο Tuah (Χένρι Γκόλντινγκ), ένας παλιός φίλος της αθάνατης συμμορίας, της λέει: «Είναι η πρώτη από τους αθάνατους. Γνωρίζει τις ιστορίες σας, τις σχέσεις σας... Φοβάμαι για το τι είναι ικανή να κάνει».

Όλα αυτά κορυφώνονται με τον χαρακτήρα της Θέρμαν και την Andy να ξιφομαχούν σε μια σκηνή που θυμίζει τις σκηνές μάχης της Ούμα Θέρμαν στο Kill Bill με την Katana. «Νύφη εσύ»;

{https://youtu.be/lyivgZ074PY?si=eMsBsZvccuCLBaO9}



«Υπάρχει κάτι για όλους σε αυτή την ταινία», αναφέρει η Σαρλίζ Θερόν σε δήλωσή της. «Θαυμαστές που λάτρεψαν την πρώτη ταινία, θαυμαστές που αγαπούν τα πρωτότυπα graphic novels - και νέοι φαν που αναζητούν τρελή δράση, προσγειωμένους χαρακτήρες, πανέμορφες τοποθεσίες και ένα παγκόσμιο καστ από σούπερ σταρ».

Η Βικτόρια Μαχόνε ανέλαβε την σκηνοθεσία σε σενάριο των Ρούκα και Σάρα Λ. Γουόκερ. Η Θερόν βρίσκεται επίσης στην παραγωγή όπως και οι Ντέιβιντ Έλισον, Ντάνα Γκόλντμπεργκ και Ντον Γκρέιντζ.

Η ταινία «The Old Guard 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 2 Ιουλίου.