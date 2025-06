Θα γίνει ή όχι το «Batman 2»; Τι απαντάει το αφεντικό της DC

Το σενάριο του «Batman 2» είναι σχεδόν έτοιμο και «ακόμα σημαντικό» για τα σχέδια της DC, λέει ο Τζέιμς Γκαν.

Ο Τζέιμς Γκαν επιμένει ότι η συνέχεια του Batman εξακολουθεί να είναι «πολύ σημαντική» για τα DC Studios, παρά την ανάπτυξη ενός νέου σύμπαντος χαρακτήρων.



Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνίστησε ως Bruce Wayne/Batman στο blockbuster του Ματ Ριβς το 2022, μια πιο σκοτεινή εκδοχή του κόσμου της Gotham, με συμπρωταγωνιστές τον Πολ Ντέινο ως The Riddler και τον Κόλιν Φάρελ στον ρόλο του The Penguin.



Η ταινία σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και καλές κριτικές, με το Batman 2 να αναμένεται με ιδιαίτερη ανυπομονησία από τότε. Ωστσόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ταινία κυκλοφόρησε πριν από την αναδιάρθρωση του κινηματογραφικού τμήματος της DC στα τέλη του 2022 και προτού ο Τζέιμς Γκαν αναλάβει χρέη co-CEO των DC Studios μαζί με τον Πίτερ Σαφράν, ξεκινώντας μια επανεκκίνηση του σύμπαντος της DC και δίνοντας νέες ερμηνείες στους υπερηρωικούς χαρακτήρες της.



Εξαιτίας όλων των παραπάνων και δεδομένης της προσγειωμένης φύσης της ιστορίας του Ριβς, τέθηκε -εύλογα- το ερώτημα αν ο Batman του Πάτινσον θα αποτελούσε μέρος της συνέχειας του σύμπαντος της DC, κάτι που επιβεβαιώθηκε τον Φεβρουάριο, όταν ο Γκαν δήλωσε ότι «δεν ήταν στο σχέδιο» να συμπεριληφθεί αυτή η εκδοχή του χαρακτήρα, με τον Batman να εξακολουθεί να υπάρχει σε ένα δικό του σύμπαν, ενώ ένας νέος σταυροφόρος με κάπα θα «γεννιόταν» για το σύμπαν της DC.



{https://youtu.be/mqqft2x_Aa4?si=ocrdUKn86uUqMaY8}



Επιπλέον, η καθυστέρηση της συνέχειας του Batman -με ημερομηνία κυκλοφορίας το 2027- οδήγησε κάποιους να πιστεύουν ότι το πρότζεκτ μπορεί και να μην προχωρήσει ποτέ τελικά, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο ο Γκαν υποστήριξε ότι η πενταετής αναμονή μεταξύ των ταινιών είναι «αρκετά συνηθισμένη» στην ιστορία του κινηματογράφου, αναφέροντας ως παράδειγμα τα επτά χρόνια μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης ταινίας Guardians Of The Galaxy.



Τώρα, ο σκηνοθέτης του Superman μιλώντας στο Entertainment Weekly, επέμεινε ότι το πρότζεκτ εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της DC. «Αυτό που κάνει ο Ματ εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό, παρά τις αντιθέσεις», σχολίασε ο Γκαν, αναφερόμενος στις φήμες ότι ο Batman δεν ήταν επιθυμητός από το νέο στούντιο που δημιουργήθηκε. «Υποτίθεται ότι θα δούμε σύντομα αυτό το σενάριο και δεν μπορώ να περιμένω!».



Τον περασμένο Μάρτιο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον δήλωσε ότι «ελπίζει» να ξεκινήσουν σύντομα τα γυρίσματα του The Batman 2, αστειευόμενος ότι «Είμαι 38 ετών, είμαι γέρος».