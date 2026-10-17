Τεχνικά κλιμάκια του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναζητούν την αιτία της οσμής στο σχολικό συγκρότημα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τεχνικοί έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Παρά τις μέχρι τώρα μετρήσεις, η πηγή της οσμής παραμένει άγνωστη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν σαφείς απαντήσεις για την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οι οποίοι εξετάζουν το εσωτερικό των σχολικών κτιρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα που θα μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο.

Η ολοκλήρωση των μετρήσεων αναμένεται έως τη Δευτέρα, οπότε εκτιμάται ότι θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για τα ευρήματα των ειδικών και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής του συστήματος θέρμανσης

Παράλληλα με τη διερεύνηση της οσμής, επανέρχεται στο προσκήνιο η προοπτική συνολικής αλλαγής του συστήματος θέρμανσης και ψύξης των σχολικών μονάδων. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει την αντικατάσταση της υφιστάμενης λύσης με φυσικό αέριο από ηλεκτρικές μονάδες που θα μπορούν να καλύπτουν τόσο τις ανάγκες θέρμανσης όσο και ψύξης.

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Η συγκεκριμένη επιλογή θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση για το σχολικό συγκρότημα, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση. Προτεραιότητα παραμένει η ολοκλήρωση των ελέγχων, ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκαλεί την οσμή και ποιες παρεμβάσεις είναι αναγκαίες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγέθους του συγκροτήματος, στο οποίο στεγάζονται πολλές σχολικές μονάδες και φοιτούν χιλιάδες μαθητές. Η αναστάτωση που έχει προκληθεί έχει αναδείξει την ανάγκη για αξιόπιστη τεχνική τεκμηρίωση και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας πριν από την επιστροφή στην κανονική λειτουργία.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς τα ευρήματα των μηχανικών αναμένεται να καθορίσουν εάν απαιτούνται πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις ή εάν θα προχωρήσει η εξέταση μιας διαφορετικής λύσης για τη θέρμανση και την ψύξη των σχολείων.