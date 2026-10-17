Το χρονικό της υπόθεσης.

Στη σύλληψη ενός 80χρονου που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας την Παρασκευή 16/10 προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 80χρονος φέρεται να έκανε ανάρμοστες προτάσεις σεξουαλικού περιεχομένου σε ανήλικη, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να κανονίσει συνάντηση μαζί της, χρησιμοποιώντας ως δέλεαρ χρηματικό ποσό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη χθες 16.10.2026 το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ένας 80χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, ο δράστης στις 15.10.2026 προσέγγισε ανήλικη σε δημόσιο χώρο και αφού απέκτησε τον αριθμό της τηλεφωνικής της σύνδεσης προσέβαλε προφορικά, με προτάσεις, την τιμή της στο πεδίο της γενετήσιας ζωής.

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Ακολούθως με το πρόσχημα του ενδιαφέροντος για συγγενικό της πρόσωπο και χρησιμοποιώντας ως παραπλανητικό μέσο την παροχή χρηματικού ποσού σε εκείνη, επιδίωξε τη δια ζώσης συνάντηση με την ανήλικη.

Αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω που ενημερώθηκαν για την υπόθεση, έθεσαν άμεσα σε επιτήρηση το σημείο συνάντησης και όταν εμφανίστηκε ο δράστης τον προσήγαγαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.