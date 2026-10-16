Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή.

Θύμα απάτης από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε τον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ, έπεσε μια 67χρονη γυναίκα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή, την έπεισε να συγκεντρώσει σε μια σακούλα ό,τι αντικείμενα αξίας είχε στο σπίτι, προκειμένου να μπορέσει το κράτος να την αποζημιώσει.

Η 67χρονη υπάκουσε στις οδηγίες του άνδρα που βρίσκονταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και, κατά δήλωσή της, συγκέντρωσε σε μια δερμάτινη τσάντα κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ, τα οποία άφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας σε συνεργό του.

Εκείνος της είπε να επιστρέψει στο διαμέρισμά της για να πάρει την ταυτότητά της και όταν κατέβηκε ξανά, η τσάντα ο άντρας είχαν εξαφανιστεί. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Πηγή: parallaximag.gr