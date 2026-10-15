Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του, ο 37χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Χειροπέδες σε έναν 37χρονο αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί της ΔΑΟΕ στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τετάρτης (14/07), ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος εντοπίστηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σχετικά με διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης. Προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ο 37χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να τους απωθήσει.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

35,85 γραμμάρια κοκαΐνης,

17,8 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

13.845 ευρώ,

ΙΧΕ αυτοκίνητο,

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλων για τη συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κλοπές, αντίσταση, απείθεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.