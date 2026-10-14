Την Πέμπτη το κύμα κακοκαιρίας μετατίθεται σταδιακά από τη Ρόδο στην Κρήτη όπου αναμένονται βροχές.

Τα σημαντικότερα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας εντοπίζονται στην Κεντρική Ρόδο, στην περιοχή του Αρχαγγέλου και στο Βόρειο Τρίγωνο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στο Νότιο Αιγαίο και σύμφωνα με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι σοβαρότερες συνέπειες μέχρι στιγμής εντοπίζονται στα Δωδεκάνησα.

Πιο ισχυρά έχει πληγεί η Ρόδος,όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Στην ανακοίνωση η Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου εκφράζει τα «τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια μίας ανθρώπινης ζωής στη Ρόδο και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

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Σημειώνει πως στον σταθμό της Ρόδου από τις 06:30 έως 12:50, δηλαδή για διάστημα περίπου 6,5 ωρών έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής ανήλθε σε 264 χιλιοστά.

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Πού εντοπίζονται τα προβλήματα

Στη Ρόδο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κεντρική Ρόδο, στην περιοχή του Αρχαγγέλου και στο Βόρειο Τρίγωνο του νησιού.

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε σε πάνω των 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού – διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις άντλησης υδάτων από σπίτια και καταστήματα.

Την ίδια ώρα πέντε συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με χωματουργικά μηχανήματα, επιχειρούσαν στα σημεία του οδικού δικτύου όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και συσσώρευση φερτών υλικών.

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Στα υπόλοιπα νησιά, τόσο σε Κυκλάδες όσο και στα Δωδεκάνησα δεν έχουν αναφερθεί αξιοσημείωτες βλάβες, σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγίου.

Ενδιάμεση καιρική κατάσταση αναμένεται για την Πέμπτη, ενώ θα επιμείνουν λίγες τοπικές βροχές σε Ρόδο, Κρήτη, Κάσο και Κάρπαθο. Ωστόσο συστήνεται προσοχή στους ισχυρούς ανέμους και τις ριπές μέχρι και το μεσημέρι / απόγευμα της Πέμπτης.

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Οι εικόνες της κακοκαιρίας την Πέμπτη μετατίθεται στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν βροχές.

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Κλειστά στη Ρόδο τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι αθλητικές εγκαταστάσεις την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στη Ρόδο. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Η απόφαση περιλαμβάνει:

▪️ Τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία.

▪️ Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

▪️ Τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

▪️ Το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου «Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων και της καταγραφής των ζημιών σε κτήρια, αύλειους χώρους και εγκαταστάσεις, πριν από την επιστροφή των παιδιών και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.»

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Συστάσεις προς τους πολίτες

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ, ενώ στο Αιγαίο αναμένεται να διατηρηθούν όλη τη νύχτα πολύ θυελλώδεις άνεμοι.α.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση και ειδικότερα:

- Μην επιχειρείτε διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα ή διαβάσεις που καλύπτονται από νερό, είτε πεζή είτε με όχημα. Η υποχώρηση της βροχής δεν σημαίνει ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος.

- Αποφύγετε υπόγειους χώρους και περιοχές όπου συσσωρεύονται νερά. Εφόσον βρίσκεστε σε υπόγειο που κινδυνεύει από πλημμύρα, μετακινηθείτε σε ασφαλές σημείο σε μεγαλύτερο ύψος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4okpx1kmll?integrationId=40599y14juihe6ly}

- Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112, τηρείτε τους αποκλεισμούς του οδικού δικτύου και μην παρεμποδίζετε την πρόσβαση των δυνάμεων επέμβασης.

- Σε άμεσο κίνδυνο ή ανάγκη επείγουσας βοήθειας, καλέστε το 112.

Όπως σημειώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήδη από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου είχαν τεθεί σε Red Code τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω του υψηλού κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και των πολύ θυελλωδών ανέμων.





