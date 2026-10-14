Ο Χακ αναλαμβάνει προσωρινά επικεφαλής της πρεσβείας, μέχρι την επιλογή του διαδόχου της Γκίλφοϊλ.

Ο Τζος Χακ αναλαμβάνει και επίσημα επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο διπλωμάτης, που ήταν έως τώρα το Νο2 της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, αναλαμβάνει προσωρινά επικεφαλής, μέχρι τον διορισμό του ατόμου που θα διαδεχθεί την 57χρονη, η οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί, έπειτα από το σχετικό αίτημα του Λευκού Οίκου, στον απόηχο των διαδοχικών αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων της Wall Street Journal.

Ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής αρχηγός της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Αθήνα έχει διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την πολιτική σχετικά με τη νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Επίσης, υπήρξε διευθυντής του γραφείου των Υποθέσεων Νότας Ευρώπης, καλύπτοντας την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Μετά την ένταξή του στο υπουργείο Εξωτερικών, έχει υπηρετήσει στη Σανγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Γιανγκόν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ. Επίσης, έχει διατελέσει σε διάφορα πόστα στην Ουάσινγκτον, μεταξύ άλλων στα Γραφεία Κινεζικών και Κορεατικών Υποθέσεων. Εξάλλου, υπήρξε προσωπάρχης του υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για υποθέσεις Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, Κερτ Κάμπελ.

Συνεχίζεται η έρευνα των Δημοκρατικών για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σε ό,τι αφορά στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχιστεί η έρευνα σε βάρος της, ανεξάρτητα από την παραίτησή της.

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Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί η έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες ότι ζήτησε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με αντάλλαγμα τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι απατεώνισσα και, αν νομίζει ότι θα αποφύγει τη λογοδοσία μόνο και μόνο επειδή παραιτήθηκε, κάνει μεγάλο λάθος. Η έρευνά μας μόλις ξεκίνησε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός βουλευτής, που σε επιστολή προς την 57χρονη επισημαίνει: «Παρότι η θητεία σας ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ολοκληρώνεται, η έρευνα των Δημοκρατικών της Επιτροπής Εποπτείας θα συνεχιστεί».

Επιπλέον, τονίζει ότι παραμένουν τα αιτήματα για την παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της Γκίλφοϊλ, την προσωπική της αλληλογραφία και τις επικοινωνίες που ενδεχομένως είχε με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους για λογαριασμό προσώπων που τη χρηματοδοτούσαν ή τη στήριζαν.