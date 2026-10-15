Ακόμη μία ημέρα γιορτής, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Αντιόχειας.

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν:

Λουκιανός

Λουκιανή

Ο Άγιος Λουκιανός της Αντιόχειας

Ο Άγιος Λουκιανός καταγόταν από τα Σαμόσατα της Συρίας και διακρίθηκε για την ευσέβεια, τη μόρφωση και την αφοσίωσή του στη χριστιανική πίστη. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Αντιόχεια και αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη των Αγίων Γραφών και στη διδασκαλία του Χριστιανισμού.

Κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού, συνελήφθη και φυλακίστηκε. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, υπέμεινε με υπομονή τις κακουχίες και πέθανε στη φυλακή, παραμένοντας πιστός στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία.