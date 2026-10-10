Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Τηλεφωνική απάτη, με λεία 8.350, σε βάρος ενός μεσήλικα, η οποία έγινε στις 23 Μαΐου 2026 σε χωριό της Πέλλας εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας.

Για την απάτη σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός νέου άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα, συνεργός του δράστη, τηλεφώνησε στον παθόντα, προσποιούμενη την υπάλληλο λογιστικού γραφείου και του έδωσε οδηγίες να συγκεντρώσει όσα χρήματα είχε στο σπίτι με πρόσχημα την επιβολή προστίμου από την εφορία και να το αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο. Οι δράστες, με αυτόν τον τρόπο καταφέραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 8.350 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού του άνδρα, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.