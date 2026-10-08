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Ο 85χρονος είχε πέσει σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Βίκου.

Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός 85χρονου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (08/10) στο φαράγγι του Βίκου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής που κινητοποιήθηκαν στην περιοχή κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 85χρονο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Από εκεί, τον παρέλαβε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από την Ελευσίνα. Περίπου στις 16:30, το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 85χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.