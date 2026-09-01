Επανέναρξη Ιατρείου Διακοπής καπνίσματος, έλεγχος για ΣΜΝ και webinar για την άνοια.

Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τον Σεπτέμβριο με έναν νέο κύκλο δωρεάν δράσεων για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, στα Δημοτικά Ιατρεία.

Από την επανέναρξη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος και την πρόληψη των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και της άνοιας, οι δράσεις απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Το πρόγραμμα έχει επιμεληθεί το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων και υλοποιείται σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου | Επανέναρξη του Ιατρείου Διακοπής καπνίσματος

Ο Δήμος Αθηναίων στη μάχη κατά του καπνίσματος. Το πρόγραμμα του Ιατρείου υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και υπό την εποπτεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθύνεται σε δημότες ή κατοίκους εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και λειτουργεί σε ολιγομελή τμήματα των δέκα ατόμων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, φαρμακευτική θεραπεία και παρακολούθηση, στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της κας Κατσαούνου Παρασκευής, Καθηγήτριας Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., στη Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α΄ΚΕΘ ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Μέλους ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Σκοπός του Ιατρείου είναι να βοηθήσει τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, να το επιτύχουν με εύκολο και ασφαλή τρόπο. Επιπλέον, κινητοποιεί εκείνους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ώστε σε δεύτερο χρόνο να καταφέρουν να προχωρήσουν στην οριστική διακοπή.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά: 210 2015510 (εσωτ. 119 ή 123). Το Ιατρείο θα υλοποιείται κάθε Τρίτη, 5.00 μ.μ. – 8.30 μ.μ. σε τρεις ομάδες των 10 ατόμων στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, οδός Σαρανταπόρου 4, στα Άνω Πατήσια.

Παγκόσμιος Μήνας για τη νόσο Alzheimer από τον Δήμο Αθηναίων

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου | 12.00 - 13.00 | Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο: «Πρόληψη και διαχείριση της άνοιας- τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις»

Συνεχίζονται τα δωρεάν webinars με θέματα που αφορούν στην πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία. Με αφορμή τον μήνα Σεπτέμβρη, ως τον Παγκόσμιο Μήνα για τη Νόσο του Alzheimer, την Τετάρτη, στις 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό δωρεάν webinar για τους πολίτες, με θέμα: «Πρόληψη και διαχείριση της άνοιας- τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις». Στο διαδραστικό webinar καλεσμένη είναι η νευρολόγος – ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer Αθηνών και Πρόεδρος Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer, κα. Σακκά Παρασκευή.

* Ο σύνδεσμος θα γνωστοποιηθεί λίγες ημέρες πριν, στους επίσημους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου | Ο Δήμος Αθηναίων στο Festival Alzheimer 2026

Σε συνέχεια των δράσεων για τον Παγκόσμιο μήνα για τη νόσο του Altzheimer, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας, συμμετέχει στο Festival Alzheimer 2026, που διοργανώνεται από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο πλαίσιο της δράσης θα παρουσιαστεί το σημαντικό έργο των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer, καθώς και η λειτουργία του Ιατρείου Μνήμης στο 4ο Δημοτικό Ιατρείο.

Η δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Τετάρτη, 23 & 30 Σεπτεμβρίου | Έλεγχος για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) με rapid tests

Το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής σε συνεργασία με το Street Work του ΚΥΑΔΑ θα πραγματοποιήσουν δράση με διενέργεια προληπτικών rapid tests για έλεγχο των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

(HIV, Ηπατίτιδα Β / C & Σύφιλη) σε αστέγους & ουσιοεξαρτώμενους.

Η δράση είναι ανοιχτή και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εξεταστεί για τα παραπάνω νοσήματα. Τα τεστ διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό των Δημοτικών Ιατρείων, υπεύθυνα, ανώνυμα με μια σταγόνα αίμα.

Το αποτέλεσμα γίνεται γνωστό σε μόλις 10 λεπτά. Σε περίπτωση αντιδρώντος αποτελέσματος παρέχεται υπεύθυνη συμβουλευτική και καθοδήγηση για την επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί ως εξής :

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Πλατεία Κύπρου, Πατήσια και ώρες 10:00 π.μ. - 13.00μ.μ.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη και ώρες 10:00 π.μ. - 13.00μ.μ.

* Για οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται να εξεταστεί για τα παραπάνω νοσήματα σε διαφορετικές μέρες και ώρες, υπενθυμίζουμε ότι μπορεί να επισκέπτεται για αυτόν τον σκοπό, όλα τα Δημοτικά Ιατρεία χωρίς ραντεβού.