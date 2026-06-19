Ο κατηγορούμενος πρώην επιθεωρητής διοίκησης κατέθεσε δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών.

Δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κ. Αχ. Καραμανλή κατέθεσε ένας κατηγορούμενος στην κεντρική δίκη των Τεμπών. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο δικηγόρος του πρώην επιθεωρητή διοίκησης, κ. Θέμης Σοφός κατέθεσε ένσταση απόλυτης ακυρότητας της προδικασίας , καθώς «η κυβέρνηση με το πρόσχημα της δήθεν επιλογής του «φυσικού δικαστή», παρέκαμψε πλήρως την υποχρεωτική κοινοβουλευτική διαδικασία».

Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι δεν συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, όχι τύποις, αλλά ουσία με την σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης. Επίσης σημειώνει ότι παραπέμφθηκε χωρίς πόρισμα, στερώντας από την προδικασία το αναγκαίο θεσμικό της θεμέλιο. Στην σχετική δήλωση ο κ. Σοφός αναφέρεται και στον τεχνητό περιορισμό του κατηγορητηρίου επισημαίνοντας σχετικά, «η επιλογή να περιοριστεί η δίωξη αποκλειστικά στο πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος λειτουργεί ως τεχνητός «κόφτης» της αληθείας, στεγανοποιώντας την ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού και εμποδίζοντας τον κ. Ανακριτή να επεκτείνει αυτεπαγγέλτως τη δίωξη στα βαρύτερα κακουργήματα (όπως το άρθρο 291 ΠΚ περί εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών).

Ως εκ τούτου, το Δικαστικό Συμβούλιο οφείλει να καταγνώσει την απόλυτη ακυρότητα και να επιστρέψει τη δικογραφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη νόμιμη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης».

«Εγκληματική γνώση» η έλλειψη τηλεδιοίκησης

Στην δήλωση υποστήριξης κατηγορίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο κ. Σοφός αναφέρεται και στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, επισημαίνοντας ότι αυτό τελούσε σε εγκληματική γνώση του πρώην υπουργού μεταφορών.

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Επισημαίνει δηλαδή ότι αν είχε αποκατασταθεί το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Λάρισας το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί. Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι «τελούσε σε απόλυτη, εγκληματική γνώση ότι για σχεδόν τέσσερα ολόκληρα έτη πριν από το μοιραίο δυστύχημα, το κεντρικό σιδηροδρομικό αρτηριακό δίκτυο της χώρας στερούταν παντελώς του συστήματος Ενιαίας Τηλεδιοίκησης Λάρισας. Η μη αποκατάσταση της βλάβης του 2019 και η παράλληλη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717/2014 συνιστούν τον αιτιώδη πυρήνα της παράβασης καθήκοντος του πρώην Υπουργού. Αν το Κ.Ε.Κ. Λάρισας είχε αποκατασταθεί και λειτουργούσε, η κίνηση των δύο συρμών στην ίδια γραμμή θα είχε αποτυπωθεί στις οθόνες των Τηλεδιοικητών και το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί με απόλυτη βεβαιότητα, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε σφάλματος στο πεδίο».

Είναι αξιοσημείωτη η αναφορά του στην « συνειδητή παράλειψη του Υπουργού να ανταποκριθεί στις οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες, παρά τις ρητές προειδοποιήσεις γεγονός που συνιστά τον πυρήνα της παράβασης καθήκοντος. Το γεγονός ότι η παράλειψη αυτή κατέληξε να στραφεί εκδικητικά κατά του ίδιου του προειδοποιούντος στελέχους, αποδεικνύει τον άμεσο χαρακτήρα της ζημίας μου».

Ο κ. Νικολάου διά του δικηγόρου του υποστήριξε ακόμη ότι τόσο ο Κ. Καραμανλής όσο και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αγνόησαν τις εξώδικες διαμαρτυρίες του σωματείου των μηχανοδηγών, με αποτέλεσμα το σιδηροδρομικό δίκτυο να λειτουργεί σε διαρκή κατάσταση «ρώσικης ρουλέτας».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Νικολάου απέρριψε τον χαρακτηρισμό του ως «επιθεωρητή διοίκησης», υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτησή του ως προσωρινού προϊσταμένου έγινε με απόφαση της διοίκησης του ΟΣΕ και όχι κατόπιν δικής του αίτησης.

«Ο Σπυρίδων Πατέρας χαρακτήριζε τους σταθμάρχες «τροχονόμους»

Αναφορά στην δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του Καραμανλή κάνει και στον συγκατηγορούμενο του, πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ.

Όπως αναφέρει, «η τραγική έλλειψη προσωπικού στον Οργανισμό δεν αποτελούσε ένα τετριμμένο συνδικαλιστικό αίτημα αλλά μια επιτακτική, άμεση, σαφή αναγκαιότητα, η οποία απέρρεε από τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα της ασφαλούς λειτουργίας των Σιδηροδρόμων. Τούτο δε μάλιστα λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι ήταν δεδομένη η συνταξιοδότηση τουλάχιστον του 50% του προσωπικού που υπηρετούσε. Η Διοίκηση γνώριζε, ο Σπυρίδων Πατέρας γνώριζε, ο τέως Υπουργός γνώριζε. Ο Σπυρίδων Πατέρας, Διευθύνων Σύμβουλος, συγκατηγορούμενός μου, είναι εκείνος που χαρακτήριζε υποτιμητικά «τροχονόμους» τους Σταθμάρχες, λέγοντας «όταν ξέρεις το δρομολόγιο δε χρειάζεσαι τροχονόμο», υποδηλώνοντας την παντελή αδιαφορία του για το πώς λειτουργεί ο Σιδηρόδρομος. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών γνώριζε. Ο Υπουργός και Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνώριζαν».

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